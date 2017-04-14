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Отраслевые новости: Энергетика

Руководители Свердловского РДУ провели совещание с представителями генерирующих компаний Свердловской и Курганской областей

Руководители Свердловского РДУ провели совещание с представителями генерирующих компаний Свердловской и Курганской областей

14 апреля 2017, 17:18
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Встреча, организованная Свердловским РДУ, прошла 6 апреля в Екатеринбурге. В ней приняли участие технические руководители и сотрудники Филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция», Филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС, Филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс».

Темой обсуждения стали актуальные вопросы оперативно-диспетчерского управления, проблемы эксплуатации устройств РЗА, изменения в отраслевой нормативно-технической документации и технологиях функционирования рынка электрической энергии и мощности.

Совещание открыл директор Свердловского РДУ Олег Ефимов. С докладами выступили первый заместитель директора – главный диспетчер Алексей Петренко, заместитель главного диспетчера по оперативной работе Денис Филяев, начальник оперативно-диспетчерской службы Дмитрий Широкалов, начальник службы релейной защиты и автоматики Борис Добросинец и начальник службы энергетических режимов и балансов Владимир Шарапов.

Сотрудники Свердловского РДУ в своих выступлениях представили анализ причин аварий: 2 июля 2016 года в энергосистеме Республики Башкортостан и 22 августа 2016 года на Рефтинской ГРЭС.

На состоявшемся после представления докладов круглом столе участники совещания обсудили затронутые докладчиками темы, задали интересующие вопросы, обменялись мнениями и опытом решения различных технических задач.

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