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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Руководство АО "АтомЭнергоСбыт" и ПАО "МРСК Северо-Запада" обсудили вопросы развития двустороннего эффективного взаимодействия

Руководство АО АтомЭнергоСбыт и ПАО МРСК Северо-Запада обсудили вопросы развития двустороннего эффективного взаимодействия

14 апреля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, АТОМЭНЕРГОСБЫТ

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Генеральный директор АО «АтомЭнергоСбыт» Петр Конюшенко провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада» Вадимом Фёдоровым.

Главной темой обсуждения были вопросы эффективного взаимодействия, внедрение методов повышения платёжной дисциплины потребителей электрической энергии. Среди ключевых задач - проведение совместных мероприятий, направленных на дальнейшую работу по укреплению энергетической безопасности регионов присутствия компаний, в частности, Мурманской области.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы формирования полезного отпуска и предоставления потребителям услуг энергоснабжения.

«Стабильная работа энергосистем регионов и страны в целом напрямую зависит от платежной дисциплины потребителей электроэнергии. И совместные эффективные действия всех представителей отрасли влияют на качественное и бесперебойное энергоснабжение как крупных промышленных предприятий, социальных объектов и жителей», - резюмировали участники встречи.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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