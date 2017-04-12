В "Пермэнерго" определили лучшую бригаду по учету электроэнергии

В филиале ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на производственной базе Центральных электрических сетей прошел конкурс профессионального мастерства среди бригад по учету электроэнергии. Соревнования профмастерства в «Пермэнерго» проводятся регулярно, но для данной категории персонала они состоялись впервые. Основными целями соревнований стали оценка уровня профессиональной подготовки персонала, повышение качества и безопасности работ при обслуживании приборов учета электроэнергии, а также обмен передовым опытом. За звание лучших боролись бригады всех восьми производственных отделений пермского филиала «МРК Урала».



Обращаясь к участникам соревнований, заместитель директора филиала «Пермэнерго» Раис Габдрахманов отметил:

«Учет электроэнергии – это основной механизм контроля за объемом услуги по транспорту электрической энергии, оказанной «Пермэнерго». Мы понимаем, что наряду с добросовестными потребителями есть и те, кто стремится «сэкономить», а проще говоря, похитить поставляемую нами электроэнергию. Незаконное потребление электроэнергии трансформируется в недополученную выручку предприятия, негативно влияет на реализацию наших планов по модернизации и ремонту электрических сетей, обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей. Надеюсь, что соревнования позволят вам обменяться лучшим опытом, повысить эффективность работы персонала по учету электроэнергии!»



Участникам соревнований было предложено проявить свои профессиональные качества на четырех этапах. Первый этап предусматривал проверку знаний действующих нормативно-технических документов по учету электроэнергии. Второй этап требовал продемонстрировать знания правил охраны труда и техники безопасности при работе в электроустановках. В ходе третьего этапа необходимо было проверить техническое состояние и схему включения прибора учета. Также необходимо было составить акт неучтенного потребления. В рамках четвертого этапа соревнующиеся должны были показать свои навыки в правильности программирования и снятия данных с интервальных приборов учета.



Качество и оперативность выполнения заданий оценивала судейская комиссия, в которую вошли опытные специалисты блока реализации услуг и учета электроэнергии. По результатам прохождения всех этапов первое место в соревнованиях завоевала бригада Пермских городских электрических сетей. Второе место в итоговой таблице заняла бригада Кунгурских электрических сетей. Замкнула призовую «тройку» бригада Центральных электрических сетей.



Представитель Пермских городских электрических сетей Вадим Хлызов был признан победителем сразу в двух индивидуальных номинациях – «Лучший инженерно-технический работник в сфере учета электроэнергии» и «Лучший специалист по знанию правил охраны труда и техники безопасности». Лучшим электромонтером в сфере учета электроэнергии стал работник Чайковских электрических сетей Сергей Коновалов.



В номинации «Лучший специалист по знанию нормативно-технической документации, регулирующей выполнение работ по учету электроэнергии» победу одержал представитель Центральных электрических сетей Евгений Родыгин.



В ближайшее время подобные соревнования пройдут во всех филиалах ОАО «МРСК Урала». Команды - победители примут участие в профильных профессиональных состязаниях среди работников электросетевого комплекса Урала, которые состоятся в конце апреля.