В Сочи расхитители электроэнергии заплатят около 400 тысяч рублей штрафов

В Сочи в 2016 году правоохранители составили 21 протокол об административном правонарушении за несанкционированное подключение к электросетям по выявленным специалистами ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») фактам бездоговорного потребления электроэнергии. Административные протоколы и другие материалы переданы в мировой суд. Уже вынесены 15 решений о назначении административных штрафов на общую сумму 377,5 тыс. руб.



С января 2016 года административная ответственность за незаконное потребление электроэнергии ужесточилась. Согласно статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц − от 100 до 200 тысяч рублей. В случае причинения крупного вреда не исключена и уголовная ответственность*.



Кроме того, всем нарушителям придется оплачивать причиненный сетевой компании ущерб исходя из максимальной пропускной способности незаконно присоединенного оборудования.



– Усиливая борьбу с хищениями электроэнергии, мы прежде всего защищаем интересы добросовестных потребителей. Незаконные подключения забирают часть мощности и увеличивают нагрузку на сеть, а значит – влекут за собой снижение качества электроснабжения. К тому же из-за энерговоровства мы теряем средства, которые планирует направить на мероприятия для повышения надежности электроснабжения региона. В соответствии с действующим законодательством сетевая организация обязана незамедлительно отключить объект, самовольно подключенный к электрической сети, – пояснил директор Сочинского филиала Кубаньэнерго Эдгар Армаганян.



Он также напомнил, что незаконные подключения могут стать причиной несчастных случаев с самими нарушителями, которые осуществляют «набросы» на провода ЛЭП или пытаются самовольно проникнуть в электроустановки.



Энергетики не снижают активности в борьбе с хищениями электроэнергии, ведется серьезная профилактическая работа. Всего в 2016 году Специалисты Сочинского филиала «Кубаньэнерго» в результате проверок и рейдов выявили около 600 фактов незаконного потребления и взыскали с недобросовестных потребителей более 11 миллионов рублей ущерба от несанкционированного подключения к электросетям.



*Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).