Выставка "Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника" приглашает вместе отпраздновать 25-летие

22-24 ноября 2017 года в городе Красноярске отметит свое 25-летие одно из самых значимых событий в области энергетики. Юбилей отпразднует крупнейшая в Сибири и на Дальнем Востоке специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника».

В настоящее время открыт набор участников выставки. Приглашаются разработчики и производители технологических новинок – современных систем автоматизации, электро- и светотехники, энерго- и ресурсосбережения.

Выставка проводится в Красноярском крае – в одном из богатейших регионов России, обладающем огромным энергетическим, природно-ресурсным и научным потенциалом. В крае сосредоточены крупнейшие энергогенерирующие предприятия страны: Сибирская генерирующая компания, МЭС Сибири, МРСК Сибири, «Красноярскэнерго», КРАСЭКО, РусГидро, Красноярская ГЭС, Красноярская ГРЭС-2, Богучанская ГЭС, Берёзовская ГРЭС-1, СУЭК и другие. Более того, на территории края реализуются масштабные инвестпроекты России, ведется активная работа по техническому переоснащению и модернизации всех сибирских предприятий.

Все это делает региональную выставку привлекательной для компаний из других регионов России и других стран. В 2017 году проект вновь станет своеобразным смотром компаний-лидеров энергетической отрасли. Большинство участников – это ведущие заводы-производители, в их числе такие крупные предприятия, как ДЗРА (Дивногорск), «Феникс Контакт РУС» (Москва), «Томсккабель» (Томск), Ставропольский электротехнический завод «Энергомера», «ТЭМА» (Ростов-на-Дону) и многие другие.

Каждая компания, занятая в сфере энергетики, сможет выбрать для себя подходящий раздел для участия в выставке. Тематика выставки этого года:

Энергоэффективность;

Энергосбережение;

Альтернативная энергетика;

Автоматизация;

Электротехника;

Импортозамещение в энергокомплексе;

Промышленная светотехника;

Бытовая светотехника.

Также в рамках конгрессно-выставочного проекта запланировано проведение VIII Сибирского энергетического форума. Это целый комплекс мероприятий – специализированных круглых столов, конференций и семинаров по актуальным вопросам энергоэффективности, энергосбережения в различных сферах жизнеобеспечения, биоэнергетики и ряда других тем, связанных с развитием энергетики добывающего сектора. На форум съедутся специалисты со всей России. Ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители правительства РФ, ведущие энергетики страны, собственники бизнеса.

Для молодых и маститых специалистов-энергетиков пройдет ELECTRO-QUIZ, в котором будут соревноваться сборные команды от ведущих промышленных предприятий региона.

Напомним, Сибирский энергетический форум и ХХV выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника» пройдут с 22 по 24 ноября 2017 года в МВДЦ «Сибирь» (г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19). Одновременно будет работать специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия».

По вопросам участия в выставке «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника – 2017» можно обращаться в оргкомитет:

Елена Каширина – директор выставки

Дарья Зверева, Олеся Шаипова – менеджеры выставки

тел./факс: (391) 22-88-513, 22-88-401, 22-88-612

kashirina@krasfair.ru

pdv@krasfair.ru

son@krasfair.ru