МОЭСК приняла участие в вебинаре Минэнерго России по техприсоединению

13 апреля 2017 года представители ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») приняли участие в первом всероссийском онлайн-семинаре по вопросам реализации целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Мероприятие прошло по инициативе Минэнерго России на площадке ПАО «МОЭСК», в головном офисе компании по адресу ул. Вавилова 7 вл. 9.



Участие в мероприятии приняли все дочерние компании ПАО «Россети» по селекторной связи. Кроме того, для региональных профильных министерств и ведомств, территориальных сетевых организаций было организовано он-лайн вещание через общедоступный канал на YouTube.



Открывая мероприятие, со вступительным словом к участникам обратился заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко. Он отметил, что программа вебинара была составлена на основании ранее поступивших в министерства запросов от сетевых компаний и регионов. «Надеюсь, наше мероприятие будет полезно в практической реализации целевой модели и достижению ее показателей. Мы постараемся ответить на все поступившие вопросы. И в дальнейшем продолжим организацию подобного рода мероприятий по интересующим наших коллег темам», - сказал Вячеслав Кравченко.



Более подробно о целевой модели, назначении и предпосылках к ее внедрению рассказал заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Дмитрий Михеев. Статистику по субъектам РФ озвучил руководитель проекта АНО «АСИ» Вячеслав Спирин. В выступлениях отмечалось, что Московский регион входит является одним из лидеров в упрощении процедуры техприсоединения к электросетям. И данный опыт может с учетом специфики субъектов РФ тиражирован в другие регионы нашей страны.



О конкретно реализованных мероприятиях по ТП, с акцентом на доступных для клиентов МОЭСК онлайн-сервисах, рассказал заместитель генерального директора по техприсоединению и развитию услуг Александр Пятигор. Он особо отметил, что с начала года количество электронных заявок на ТП в компании превысило уже 65%. Категория потребителей с запрашиваемой мощностью от 15 до 150 кВт всю процедуру ТП могут пройти онлайн в «Личном кабинете» на сайте компании или портале utp.moesk.ru.



В свою очередь, начальник управления регламентации техприсоединения ПАО «Россети» Александр Корнеев на примере сайта www.портал-тп.рф продемонстрировал собравшимся возможности и назначение единого портала технологического присоединения, который создан на площадке компании.



Перед участниками семинара также выступили начальник Государственной административно – технической инспекции (г. Санкт-Петербург) Олег Зотов, советник генерального директора по взаимодействию с клиентами ПАО «Ленэнерго» Снежана Китаева, заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ЛОЭСК» Алия Фистюлёва и заместитель генерального директора по распределительным сетям АО «Сетевая компания» (г. Казань) Рустем Ахметов.



В рамках онлайн-семинара участники также получили возможность задать свои вопросы экспертам. Дискуссия получилась живой и предметной. На все вопросы, которые не успели ответить эксперты в ходе он-лайн вещания, специалисты Минэнерго дадут пояснения уже в рабочем порядке.