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Ждем Вас в понедельник на выставке "Нефтегаз‑2017" в ЦВК "Экспоцентр"

Ждем Вас в понедельник на выставке Нефтегаз‑2017 в ЦВК Экспоцентр

14 апреля 2017, 16:43
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: НЕФТЕГАЗ-2017

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 В ближайший понедельник, 17 апреля 2017 года, в ЦВК «Экспоцентр» откроется 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз».
 
Совместно с выставкой будет проходить Национальный нефтегазовый форум, организованный Министерством энергетики РФ.
 
Приглашаем Вас посетить выставку и форум в ЦВК «Экспоцентр».
 
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«Нефтегаз» – крупнейшая выставка ТЭК
 
Посмотрите видео о выставке «Нефтегаз-2017»:

 Тематика выставки

На выставке «Нефтегаз» представлены технологии, оборудование и услуги для всего комплекса работ по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов – от геологических и геофизических исследований, поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений до транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов, строительства и эксплуатации трубопроводов, резервуаров и резервуарных парков.

 Национальный нефтегазовый форум

ННФ – мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики РФ совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями – Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом.

Программа форума

Форум пройдет 18–19 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» совместно с выставкой «Нефтегаз-2017».

Innovation Summit 2017

Schneider Electric, партнер выставок «Нефтегаз» и «Электро», представляет: Innovation Summit 2017 – это более 100 деловых мероприятий по актуальным темам рынка и около 1 000 м² выставочной экспо­зиции инновационных решений. Саммит проходит в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с выставкой «Нефтегаз».

Компания: АО "Экспоцентр"

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