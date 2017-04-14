Ждем Вас в понедельник на выставке "Нефтегаз‑2017" в ЦВК "Экспоцентр"

В ближайший понедельник, 17 апреля 2017 года, в ЦВК «Экспоцентр» откроется 17-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз».



Совместно с выставкой будет проходить Национальный нефтегазовый форум, организованный Министерством энергетики РФ.



Приглашаем Вас посетить выставку и форум в ЦВК «Экспоцентр».



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«Нефтегаз» – крупнейшая выставка ТЭК



Посмотрите видео о выставке «Нефтегаз-2017»:

Тематика выставки



На выставке «Нефтегаз» представлены технологии, оборудование и услуги для всего комплекса работ по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов – от геологических и геофизических исследований, поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений до транспорта и хранения нефти, газа и нефтепродуктов, строительства и эксплуатации трубопроводов, резервуаров и резервуарных парков.



Национальный нефтегазовый форум



ННФ – мероприятие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики РФ совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями – Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом.



Программа форума



Форум пройдет 18–19 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» совместно с выставкой «Нефтегаз-2017».



Innovation Summit 2017



Schneider Electric, партнер выставок «Нефтегаз» и «Электро», представляет: Innovation Summit 2017 – это более 100 деловых мероприятий по актуальным темам рынка и около 1 000 м² выставочной экспо­зиции инновационных решений. Саммит проходит в ЦВК «Экспоцентр» одновременно с выставкой «Нефтегаз».