МОЭСК усиливает контроль за работой электросетевых объектов на территории столичного региона

Билет на выставку
16 апреля 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на территории Московского региона (мокрый снег, ветер, переход через 0 градусов) ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») усиливает контроль за работой энергообъектов. Для населения работает телефон «Светлой линии» 8-800-700-40-70 (круглосуточно, звонок бесплатный).
В оперативной готовности находятся более 440 бригад и спецтехника, включая 124 передвижных электростанций (ПЭС) суммарной мощностью свыше 35 МВт. ПЭС, в случае необходимости, способны обеспечить оперативное подключение к электроэнергии социально значимых и жизненно важных объектов столичного региона.
Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями.
В случае необходимости персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области в регламентные сроки.