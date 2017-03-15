Более чем на 160 миллионов рублей было заключено коммерческих контрактов за время работы VIII Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017

14 апреля в г. Сочи в Главном Медиацентре завершилась выставка SAPE 2017, проходящая в рамках Всероссийской недели охраны труда. Мероприятие проходило четыре дня, в нем приняли участие 150 российских и зарубежных компаний, свою продукцию они представили на 96 выставочных стендах. Экспозиция выставки заняла более 6 500 квадратных метров, что в полтора раза превышает цифры прошлого года. Выставку посетили 11 500 человек.



В этом году экспозиция SAPE 2017 стала еще более интерактивной. Посетителей выставки ждало множество мастер-классов, зрелищных презентаций, увлекательных экспериментов и опытов. Компании продемонстрировали в действии лучшие свои технологии и разработки в области средств индивидуальной защиты. Так, компания ООО «СпецКомплект» на своем стенде наглядно демонстрировала как спасает жизни специально разработанный кровоостанавливающий бинт. Посетителям показывали на манекене, получившем по легенде опасное ранение шеи с открывшимся артериальным кровотечением, кровь при помощи бинта останавливалась в течение нескольких минут. При этом жидкость, струившаяся из раны манекена, была полной имитацией человеческой крови, что безусловно, произвело сильное впечатление на участников выставки.



Компании ЗАО "3М Россия", Honeywell и Safe-Tec прямо на стендах испытывали на прочность защитные средства для работы на высоте. Сотрудники ЗАО "Скинкея" наглядно демонстрировали как работает продукция компании, предлагая посетителям лично убедиться в ее эффективности. Гостям сначала наносили на руки трудно смываемый состав, затем предлагали использовать очищающее средство, которое в считанные секунды устраняло загрязнения.



В день открытия, 11 апреля, выставку посетили Заместитель председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец, Министр труда и социальной защиты М.А.Топилин, Глава администрации Краснодарского края В.И.Кондратьев, Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Г.Г.Лекарев. Руководитель выставки SAPE 2017 Е.П.Пфаф представила гостям продукцию компаний-экспонентов. По итогам посещения выставки О.Ю.Голодец отметила: "Необходимо содействовать продвижению российских товаров, в том числе и в сфере безопасности, на зарубежные рынки. Необходимо задействовать и более сложные в этом отношении государства, например, страны БРИКС", - сказала она.



В День Космонавтики, 12 апреля, выставку SAPE 2017, по приглашению ЗАО "Скинкеа", посетил лётчик-космонавт С.А.Волков. Он рассказал участникам мероприятия о современных разработках и об инновациях, которые используются сегодня в космической промышленности. Также он принял участие в благотворительном мероприятии "Космос ближе, чем кажется", организованном для воспитанников детской школы-интерната №2 г. Сочи. Космонавт провёл для детей дегустацию космической еды и вручил ценные подарки.



Третий день VIII Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда SAPE превратил выставочную экспозицию в полноценную дискуссионную площадку. В рамках SAPE 2017 состоялось VII Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков (СГИЭ) традиционно проводимое под эгидой Минэнерго России. Открыл совещание и принял в нем участие заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.В.Черезов. Около 200 главных инженеров-энергетиков со всей страны обсудили наиболее актуальные проблемы и вопросы электроэнергетической отрасли.



В перерыве между деловыми мероприятиями СГИЭ заместитель Министра энергетики Российской Федерации А.В.Черезов, генеральный директор ОАО "Электрификация" В.В.Затынайко и руководитель выставки SAPE2017 Е.П.Пфаф совершили обход выставочной экспозиции SAPE 2017. А.В.Черезов ознакомился с продукцией компаний представленной на стендах, пообщался лично с руководителями компаний и дал ряд практических рекомендаций по подбору производителей компонентов для разработки и выпуска СИЗ.



Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда SAPE (Safety and Protection & Emergency) проходит ежегодно с 2009 года и является главным деловым событием в области защиты человека и обеспечения безопасности на предприятиях. Цель проведения выставки SAPЕ - продвижение идей и демонстрация технологий безопасности труда среди сотрудников компаний на международном, федеральном и региональном уровнях; повышение уровня культуры труда, а также предупреждения травматизма и формирования здорового образа жизни работников.