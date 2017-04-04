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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности

Брянскэнерго продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности

17 апреля 2017, 15:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: БРЯНСКЭНЕРГО

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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» ведет планомерную работу, направленную на снижение дебиторской заложенности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из ее важнейших составляющих является претензионно-исковая деятельность.

В первом квартале 2017 года предприятие направило в суды 9 исковых заявлений о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в том числе и неустойку, на общую сумму 29,434 млн. рублей. На принудительное исполнение в службу судебных приставов, банки, органы федерального казначейства переданы 8 исполнительных листов на общую сумму 9,87 млн. рублей.

Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей Брянской области, поскольку средства, полученные Брянскэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"
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