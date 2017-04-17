Энергетики и управляющие компании Махачкалы договорились о сотрудничестве

В Министерстве транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан по инициативе руководства ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» состоялась встреча с руководителями крупнейших управляющих компаний (УК) г. Махачкалы. В совещании приняли участие заместитель министра транспорта, энергетики и связи РД Эльдар Гаджибабаев, начальник управления ТЭК Гамзатхан Гамзатханов, советник управляющего директора ПАО «ДЭСК» Эльбрус Цкаев.



Встреча состоялась в рамках реализации «дорожной карты» по ликвидации проблем с многоквартирными домами, не обеспечивающими платежи и снабжающимися электроэнергией по временной схеме. Напомним, «дорожная карта» была подписана генеральным директором ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрием Зайцевым и председателем Правительства Республики Дагестан Абдусамадом Гамидовым. Одним из мероприятий, предусмотренных указанным документом, является подписание договоров энергоснабжения исполнителями коммунальных услуг.



В связи с этим специалисты ПАО «ДЭСК» в установленные сроки направили каждому руководителю УК проект договора энергоснабжения для ознакомления и подписания.



Советник управляющего директора ПАО «ДЭСК» Эльбрус Цкаев предложил руководителям УК изучить проект договора и внести поправки, в случае, если таковые будут иметь место. Также было предложено, не откладывая, заключить договоры энергоснабжения и ими руководствоваться, при этом все возникающие в процессе работы проблемы решать совместными усилиями.



До сведения руководителей УК было доведено, что в г. Махачкале идет массовая компания по оснащению всех многоквартирных домов (МКД) общедомовыми приборами учета. Теперь оплата за общедомовые нужды (ОДН) будет исчисляться не по нормативу, а исходя из показаний общедомовых приборов учета.



Представители УК рассказали о проблемах, возникающих в процессе эксплуатации и содержания многоквартирных домов, а также внесли ряд предложений, в числе которых проведение инвентаризации жилищного фонда, увеличение тарифа на техническое обслуживание жилищного фонда и некоторые другие. На ряд вопросов, касающихся заключения договоров энергоснабжения, представителями ПАО «ДЭСК» были даны исчерпывающе ответы.



При подведении итогов заместителем министра транспорта, энергетики и связи РД Эльдаром Гаджибабаевым было отмечено, что встреча прошла в конструктивном ключе, позиция всех заинтересованных сторон услышана.



В свою очередь, начальник управления ТЭК Гамзатхан Гамзатханов призвал руководителей УК тесно сотрудничать с энергетиками и решать имеющиеся проблемы совместными усилиями. «Хочу отметить, что мы проведем еще несколько таких встреч в других городах Дагестана. Убежден, что специалисты ПАО «ДЭСК» охотно примут в них участие. Только посредством обсуждения проблем, конструктивного диалога можно прийти к единому знаменателю», - отметил Гамзатхан Гамзатханов.