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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики и власти Белореченского района обсудили развитие электросетевого комплекса региона

Энергетики и власти Белореченского района обсудили развитие электросетевого комплекса региона

17 апреля 2017, 16:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Директор Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Юрий Хомиченко и глава Белореченского района Иван Имгрунт в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития электросетевого хозяйства района.

Во время диалога глава района подчеркнул, что плодотворные деловые отношения, которые сложились между районом и филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, проверены временем и чрезвычайными ситуациями, с которыми не раз приходилось вместе справляться.

В ближайшее время в районе планируется реализация ряда новых инвестпроектов, которые потребуют увеличения энергомощностей. Это значит, что развитие электросетей позволит решать задачи по созданию благоприятных условий для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию территории района.

Так, например, в апреле текущего года начнется реконструкция энергообъектов с увеличением мощности в посёлке Заречном, запланирован ряд других мероприятий до конца года.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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