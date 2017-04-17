Энергетики и власти Белореченского района обсудили развитие электросетевого комплекса региона

Билет на выставку
17 апреля 2017, 16:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Директор Адыгейских электрических сетей ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Юрий Хомиченко и глава Белореченского района Иван Имгрунт в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития электросетевого хозяйства района.
Во время диалога глава района подчеркнул, что плодотворные деловые отношения, которые сложились между районом и филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети, проверены временем и чрезвычайными ситуациями, с которыми не раз приходилось вместе справляться.
В ближайшее время в районе планируется реализация ряда новых инвестпроектов, которые потребуют увеличения энергомощностей. Это значит, что развитие электросетей позволит решать задачи по созданию благоприятных условий для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию территории района.
Так, например, в апреле текущего года начнется реконструкция энергообъектов с увеличением мощности в посёлке Заречном, запланирован ряд других мероприятий до конца года.