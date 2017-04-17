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Отраслевые новости: Россия

Из-за поломки кабеля абоненты "Ростелекома" в трех регионах остались без интернета

Из-за поломки кабеля абоненты Ростелекома в трех регионах остались без интернета

17 апреля 2017, 15:05
Рубрика: Россия
Метки: КАБЕЛЬ, РАЗРЫВ

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Абоненты "Ростелекома" на Сахалине, Камчатке и в Магаданской области остались без доступа в интернет из-за повреждения кабеля. Сбой затронул и абонентов других операторов, которые арендовали мощности на линии "Ростелекома".

Магистральный кабель "Ростелекома", сообщили РБК представители компании, был поврежден на участке Селихино — Ягодное в Хабаровском крае утром 17 апреля. Обстоятельства аварии в компании не уточнили.

Представители "Ростелекома" затруднились назвать сроки ликвидации последствий аварии и не стали уточнять число абонентов, оставшихся без интернета.

По данным РБК, в результате аварии полностью отключен интернет в Петропавловске-Камчатском. Там, в частности, возникли сбои в проведении онлайн-платежей. РАИ "Камчатка-Информ", в свою очередь, сообщило, что на полуострове не работает не только проводной, но и мобильный интернет, а также интерактивное телевидение.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров сообщил в своем твитере, что авария оставила без интернета более 80 тысяч абонентов "Ростелекома". Ликвидация последствий аварии, по его данным, займет не менее двух часов.

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