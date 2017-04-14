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Пресс-релизы

Компания ARAKO поставляет арматуру для первой атомной электростанции в Белоруссии

Компания ARAKO поставляет арматуру для первой атомной электростанции в Белоруссии

17 апреля 2017, 16:02
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В прошлом году компания ARAKO (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – «Атомэнергомаш») начала работать над крупным проектом на поставку арматуры для Белорусской АЭС. Речь идет о поставках более 2 000 единиц специальной арматуры общей стоимостью около 8 млн. евро – первых 350 единиц клапанов, предназначенных для использования в атомной энергетике, было поставлено уже в 2016 г, однако именно сейчас проходит наиболее активный этап проекта.

«В течение первого квартала 2017 года мы отправили 8 грузовиков с клапанами для первого блока Белорусской электростанции, в настоящее время мы завершаем поставки для этого блока – до конца марта все клапаны должны быть поставлены заказчику,» отмечает коммерческий директор компании ARAKO Петр Главач и добавляет: «Следующие поставки – на этот раз для второго блока Белорусской АЭС – будут продолжаться в течение всего 2017 года, реализация последних поставок осуществится в 2018 году».

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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