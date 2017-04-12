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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Контролеры "Рязаньэнерго" поймали на хищении электроэнергии предпринимателя из Рыбного

Контролеры Рязаньэнерго поймали на хищении электроэнергии предпринимателя из Рыбного

17 апреля 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в ходе рейда на территории Рыбновского района Рязанской области выявили случай безучетного потребления электроэнергии владельцем местных теплиц на сумму порядка 126 тыс. рублей.

Осуществляя проверку распредустройства 0,4 кВ в селе Ходынино, энергетики обнаружили на приборе учета электроэнергии потребителя магнит. Из-за намеренного вмешательства в работу счетчика, прибор не фиксировал данные по объему расходуемого электричества.

Владельца теплиц работники предприятия на месте не застали. В присутствии понятых энергетики составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии.

Согласно расчетам специалистов, начиная со дня последней проверки и умножая ее на максимально возможное суточное потребление, недобросовестный предприниматель уворовал 25 200 кВт*ч или порядка 126 тыс. рублей.

Теперь энергетики выставят злоумышленнику счет за неуплаченное электричество. Если в течение месяца он не погасит долг, «Рязаньэнерго» направит материалы дела в суд. Кроме того, материалы в отношении владельца теплиц будут переданы в правоохранительные органы для привлечение его к административной ответственности.

Напомним, хищения электроэнергии наносят финансовый вред сетевой компании, провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у нерадивых потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме самого расхитителя электроэнергии или окружающих. Поэтому энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
Эта новость часть сюжета Энерговоровство
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