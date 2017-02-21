Мощность ищет выход

Минэнерго и Минэкономики разработали два законопроекта по выводу с энергорынка неэффективной, но необходимой системе генерации, за работу которой потребителям приходится сильно переплачивать. Минэнерго предлагают заключать с сетевыми компаниями прямые договоры на отсоединение неэффективных мощностей, Минэкономики хочет выставлять вывод генерации на конкурсы. Но в таких конкурсах, по мнению участников рынка, будут побеждать те же электросети. Потребители выступают против новых схем, считая, что они создают для них лишь новый нерыночный платеж.

Минэнерго и Минэкономики разработали механизмы вывода нерентабельной (вынужденной) генерации в энергетике. Работа таких станций на оптовом энергорынке (ОРЭМ) не окупается, но закрыть их нельзя, поскольку они работают на теплоснабжение или нужны для надежности энергосистемы. В 2016 году мощность такой генерации составила 15,27 ГВт: 6,43 ГВт вынужденных по теплу, 8,84 ГВт — по электричеству. Для них устанавливаются повышенные тарифы на мощность, которые в 2016 году, по оценке Натальи Пороховой из АКРА, на 90% превысили рыночные цены на мощность в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал — 213,2 тыс. руб. за 1 МВт в месяц,) и на 35% — во второй ценовой зоне Сибири (258,7 тыс. руб.). Законопроекты обоих министерств внесены в правительство, но окончательное решение не принято.

Сейчас электростанции ограничили в сроке получения вынужденного тарифа: два года для электрогенерации, три года для теплогенерации. Но правила энергорынка не вводят жестких обязательств по замещению неэффективной генерации, и затем генкомпании обычно возвращаются за повышенным тарифом. Создать механизм, стимулирующий вывод такой мощности, регуляторы пытаются с начала десятилетия, но безуспешно.

Концепция Минэкономики меняет процедуру. Если станцию нельзя закрыть, то ее принудительно выставляют на продажу, новый собственник обязан в течение некоторого периода обеспечить ее работу на рыночных условиях. Если оферта не реализуется, то генкомпания объявляет конкурс на проведение замещающих мероприятий.

Это право, скорее всего, будут получать сетевые компании, считают на рынке, поскольку, кроме них и "Системного оператора ЕЭС" (СО), больше никто не обладает информацией о точном объеме необходимых мероприятий. "Проведение открытого конкурса позволит снизить стоимость замещающих мероприятий и нагрузку на потребителей",— сообщили в Минэкономики.

Минэнерго, напротив, предлагает заключать договор на технологическое отсоединение (замещение) с сетями без конкурса — процедура проводится за счет собственника станции. Эти затраты компенсируются в рамках тарифа, устанавливаемого для выводимого объекта. Вывод старой станции обходится в 20-30% от стоимости аналогичной новой генерации. Также Минэнерго предлагает снять ограничение на срок вывода объекта.

Обе концепции не устраивают потребителей. По словам директора ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василия Киселева, обе схемы для компенсации замещающих мероприятий в сетевом комплексе создают новый платеж со сложными нерыночными и непрозрачными механизмами, схожими с договорами поставки мощности (гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей). "Но проблема может быть решена проще и дешевле,— считает он.— Достаточно на уровне правительства закрепить ответственность СО за своевременную реализацию замещающих мероприятий в рамках инвестпрограмм сетей". В "Россетях" подчеркнули, что в законе необходимо регламентировать процедуру вывода мощностей и определить источники финансирования для сетевых компаний. Но в Минэнерго считают: расходы потребителей не вырастут, так как сначала будет производиться оценка, что дешевле — строительство или модернизация сетей либо продолжение работы генерации.

Руководитель центра компетенций "Интер РАО" по торгам на ОРЭМ Александра Панина полагает, что проект Минэкономики не раскрывает источник финансирования замещающих мероприятий и ограничивает цену мощности для вынужденного генератора ценой КОМ (рыночная цена мощности), которой не хватает для возмещения затрат. В концепции Минэнерго четко не закреплено, за счет чего собственник компенсирует затраты на оборудование в период запрета на вывод, добавила она. В ассоциации "Совет производителей энергии" отмечают, что обязанность по разработке и согласованию замещающих мероприятий "с наименьшей совокупной стоимостью" должна лечь на СО. "При этом компенсация расходов СО, в том числе на оплату услуг третьих лиц, должна учитываться в тарифе на его услуги",— говорит глава ассоциации Игорь Миронов. Дмитрий Стапран из PwC замечает, что регламентация вывода из эксплуатации, запрета на вывод и определение источников компенсации затрат в любом случае дают большую определенность для генкомпаний и будут способствовать выводу неэффективной генерации.