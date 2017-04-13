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Отраслевые новости: Энергетика

На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" прошло комплексное учение по ликвидации разлива мазута

На Василеостровской ТЭЦ ПАО ТГК-1 прошло комплексное учение по ликвидации разлива мазута

17 апреля 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1, УЧЕНИЯ

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14 апреля 2017 года на Василеостровской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» состоялось комплексное учение по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. По легенде у основания мазутного бака разошелся сварной шов, горячий мазут вылился в обваловку и загорелся.

На место происшествия прибыл пожарный расчет и приступил к тушению. Обнаружен пострадавший. Члены санитарного поста и фельдшер станции оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.

До прибытия на место происшествия аварийно-спасательного формирования «СМАРП» персонал ТЭЦ установил паровые регистры в местах забора мазута насосами и произвел дополнительную обваловку территории.

Замазученный грунт, собранный специалистами «СМАРП», увозится на полигон для утилизации. Ожидаемый объем грунта — около 500 кубометров, а время вывоза на полигон составит 6 суток.

— Сегодня на учениях мы отработали взаимодействие персонала станции с АСФ «СМАРП» и подразделениями МЧС, – рассказал директор Василеостровской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Евгений Комашко. — Мазут — резервное топливо для нашей станции, и важно быть готовыми грамотно и оперативно устранить его разлив в случае необходимости. Энергетики и спасатели показали слаженные действия. Уверен, что в случае реальной чрезвычайной ситуации мы справимся с ее локализацией и ликвидацией последствий.

Компания: ПАО "ТГК–1"
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