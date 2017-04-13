На Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1" прошло комплексное учение по ликвидации разлива мазута

Билет на выставку
17 апреля 2017, 17:16
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1, УЧЕНИЯ
14 апреля 2017 года на Василеостровской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» состоялось комплексное учение по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. По легенде у основания мазутного бака разошелся сварной шов, горячий мазут вылился в обваловку и загорелся.
На место происшествия прибыл пожарный расчет и приступил к тушению. Обнаружен пострадавший. Члены санитарного поста и фельдшер станции оказали ему первую помощь и передали бригаде скорой помощи.
До прибытия на место происшествия аварийно-спасательного формирования «СМАРП» персонал ТЭЦ установил паровые регистры в местах забора мазута насосами и произвел дополнительную обваловку территории.
Замазученный грунт, собранный специалистами «СМАРП», увозится на полигон для утилизации. Ожидаемый объем грунта — около 500 кубометров, а время вывоза на полигон составит 6 суток.
— Сегодня на учениях мы отработали взаимодействие персонала станции с АСФ «СМАРП» и подразделениями МЧС, – рассказал директор Василеостровской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Евгений Комашко. — Мазут — резервное топливо для нашей станции, и важно быть готовыми грамотно и оперативно устранить его разлив в случае необходимости. Энергетики и спасатели показали слаженные действия. Уверен, что в случае реальной чрезвычайной ситуации мы справимся с ее локализацией и ликвидацией последствий.