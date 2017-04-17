ПАО "МРСК Волги" продолжает диагностику маслонаполненного оборудования

Билет на выставку
17 апреля 2017, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА
В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжается работа по диагностике трансформаторного масла в маслонаполненном оборудовании. За год силами 26 лабораторий химического анализа в Обществе выполнено 14 156 профилактических анализов. Их цель – контроль газов, растворенных в масле, и его физико-химических параметров. С целью повышения качества исследований ведется обновление оборудования.
Специалисты ПАО «МРСК Волги» контролируют качество трансформаторных масел по нескольким направлениям: входной контроль, состояние в процессе эксплуатации, содержание газов, регенерация с последующей стабилизацией антиокислительной присадкой АГИДОЛ-1. Проверяется также уровень влаги в силикагеле, качество трансформаторной резины в системах уплотнения маслонаполненного оборудования.
Перспективным направлением является регенерация трансформаторного масла с последующей стабилизацией антиокислительной присадкой АГИДОЛ-1. За время использования этой технологии присадка введена в 224 трансформатора.
Маслонаполненное оборудование, в особенности силовые трансформаторы, - важный, сложный и дорогостоящий сегмент электросетевого комплекса. Анализ состояния масла позволяет выявить дефекты различных трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей на ранней стадии их развития, предлагаемый характер и степень повреждения. Диагностика ведется без прекращения электроснабжения и изменения его режимов.
Получаемые данные используются для контроля за оборудованием, его эффективной и безопасной эксплуатацией, планированию работ по ремонту и реконструкции электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги», благодаря чему повышается надежность электроснабжения потребителей.