 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПАО "МРСК Волги" продолжает диагностику маслонаполненного оборудования

ПАО МРСК Волги продолжает диагностику маслонаполненного оборудования

17 апреля 2017, 15:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

Обсудить на форуме

168 просмотров

В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») продолжается работа по диагностике трансформаторного масла в маслонаполненном оборудовании.  За год силами 26 лабораторий химического анализа в Обществе выполнено 14 156 профилактических анализов. Их цель – контроль газов, растворенных в масле,  и его физико-химических параметров. С целью повышения качества исследований ведется обновление оборудования.

Специалисты ПАО «МРСК Волги» контролируют качество  трансформаторных масел по нескольким направлениям: входной контроль, состояние в процессе эксплуатации, содержание газов, регенерация с последующей стабилизацией антиокислительной присадкой АГИДОЛ-1. Проверяется также уровень влаги в силикагеле, качество трансформаторной резины в системах уплотнения маслонаполненного оборудования.

Перспективным направлением является регенерация трансформаторного масла с последующей стабилизацией антиокислительной присадкой АГИДОЛ-1. За время использования этой технологии присадка введена в 224 трансформатора.

Маслонаполненное оборудование, в особенности силовые трансформаторы, - важный, сложный и дорогостоящий сегмент  электросетевого комплекса. Анализ состояния масла позволяет выявить дефекты различных трансформаторов, высоковольтных вводов, выключателей на ранней стадии их развития, предлагаемый характер и степень повреждения. Диагностика ведется без прекращения электроснабжения  и изменения его режимов.

Получаемые данные используются для контроля за оборудованием, его эффективной и безопасной эксплуатацией, планированию работ по ремонту и реконструкции электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги», благодаря чему повышается надежность электроснабжения потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Волги"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!