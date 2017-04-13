Ситуация с неплатежами за услуги по передаче электроэнергии в Ульяновской области продолжает усугубляться

Проблема неплатежей крупнейших потребителей электроэнергии в Ульяновской области по-прежнему не решена. Общая сумма долга в настоящее время составляет 882 млн. рублей. В числе должников остаются ОАО «Ульяновскэнерго» (847 млн.рублей), УМУП «Ульяновскводоканал» (21,7 млн. рублей), ООО «ИРЭС» (1,7 млн. рублей), МУП «Очаг» (4,2 млн. рублей), ОАО «Комета» (2,5 млн. рублей), МУП «Жилсервис» МО «Вешкаймский район» (2,2 млн. рублей), ООО «УК «Жилкомсервис» (897,4 тыс.рублей).



Вопрос неоплаты со стороны должников ежемесячно выносится на рассмотрение Штаба по энергобезопасности при Правительстве области. На первом в этом году заседании под руководством Председателя правительства Ульяновской области А.А.Смекалина представители власти, руководители электросетевых компаний и предприятий-должников вновь обсудили сложившуюся ситуацию и возможные варианты ее решения. Как и прежде, основная проблема заключается в том, что большинство должников – это ресурсоснабжающие предприятия. Таким образом, электросетевая компания не имеет возможности ограничить электроснабжение должников без ущерба их собственным добросовестным потребителям.



Наиболее эффективным методом борьбы с неплательщиками на протяжении последних лет остаются разбирательства с должниками в судебном порядке. Однако этот способ не решает проблему платежной дисциплины в целом, а лишь дает возможность разового взыскания конкретной суммы долга. Фактически в то время, пока длятся судебные тяжбы, должники ведут хозяйственную деятельность за счет средств электросетевой компании. При этом возникает закономерный вопрос в эффективности предприятий, которые не в силах добросовестно и своевременно исполнять собственные обязательства.



Многие компании загоняют себя в такую долговую яму, выбраться из которой с каждым месяцем им все сложнее. В такой ситуации оказался Гарантирующий поставщик на территории Ульяновской области» ОАО «Ульяновскэнерго».



В марте в крупнейшей энергосбытовой компании региона сменилось руководство. Безусловно, решить в одночасье проблему крупной задолженности, копившейся месяцами, задача практически невыполнимая. Остается надеяться, что новое руководство компании осознает свою ответственность пред энергосистемой всего региона и в дальнейшем не только погасит существующий долг, но и будет своевременно производить расчеты за оказанные услуги, не допуская нарастания задолженности.