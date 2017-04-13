Состоялось официальное открытие выставки "Нефтегаз-2017"

В «Экспоцентре» состоялась церемония официального открытия 17-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. Нефтегаз-2017». В этом году на площади 50 000 кв. м свои новейшие технологии, разработки и сервисы демонстрируют 526 ведущих предприятий отрасли из 25 стран.



Для специалистов это событие мирового уровня, отмеченное знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), получающее поддержку федеральных органов власти и традиционно проходящее под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.



Во время церемонии официального открытия выставки, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов охарактеризовал «Нефтегаз» как «самую представительную и самую насыщенную выставку. Она рассказывает о целях отрасли, которые будут решаться в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Выставка собирает профессионалов и тех людей, которые заинтересованы в понимании современных тенденций нефтегазовой отрасли». В заключение своего выступления представитель министерства огласил приветствие выставке «Нефтегаз-2017» министра энергетики РФ Александра Новака.



Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Дмитриев сообщил, что «ТПП рассматривает сотрудничество с предприятиями нефтегазового комплекса как одно из важных направлений своей деятельности. Деятельности, направленной на поддержание российского бизнеса, удовлетворение его интересов и потребностей с точки зрения взаимодействия с властью».



Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль отметил, что выставка «Нефтегаз» - это двигатель технического прогресса отрасли. «Несмотря на происки наших недругов, нефтегазовый комплекс не умер. Более того, если посмотреть на экспонаты выставки, то становится понятно, что он начал возрождаться», - сказал Генадий Шмаль.



Исполнительный директор Мессе Дюссельдорф Эрхард Винкамп выразил уверенность, что «иностранные компании по-прежнему стремятся на интересный для себя российский рынок. Если ты хочешь на этом рынке развиваться, то выставка является уникальной платформой, которая позволяет это делать».



Генеральный директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов обратил внимание собравшихся, что «в этом году «Нефтегаз-2017» проходит в одни сроки с «Электро-2017», что повышает эффективность обеих выставок. Экспозиции органически дополняют друг друга, оставаясь при этом самостоятельными проектами на площадке «Экспоцентра».



Также он отметил проходящий одновременно с выставкой «Нефтегаз-2017» Национальный нефтегазовый форум. Это событие федерального масштаба, организованное Министерством энергетики Российской Федерации вместе с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями.



Выставка «Нефтегаз-2017» проходит с 17 по 20 апреля.