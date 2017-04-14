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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сотрудники филиала "Удмуртэнерго" помогают профориентации молодежи

Сотрудники филиала Удмуртэнерго помогают профориентации молодежи

17 апреля 2017, 16:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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В рамках профориентационной работы с молодежью специалисты филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с Институтом развития образования Удмуртской Республики встретились с преподавателями школ и средних специальных образовательных учреждений Сарапульского, Алнашского, Малопургинского, Вавожского, Якшур-Бодьинского, Глазовского районов республики. Директорам, завучам и преподавателям энергетики рассказали о заинтересованности компании в квалифицированных кадрах.

«Удмуртэнерго» отвечает за обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения всей Республики. Это непростой и ответственный труд, предъявляющий высокие требования к квалификации персонала. Именно поэтому самое пристальное внимание компания уделяет привлечению в отрасль молодых талантливых кадров, их подготовке к работе в большой энергетике.

Мероприятие началось с экскурсии на один из современных энергообъектов республики – подстанцию «Калашников». Учителей познакомили с устройством подстанции, принципами работы действующего на ней энергооборудования. Преподаватели узнали о трудовых буднях энергетиков, о том, как ответственна и необходима их работа. Далее, сотрудники кадровой службы филиала рассказали какая работа ведется на предприятии для привлечения молодых специалистов, какие профессии сегодня наиболее актуальны.

- Многие будущие выпускники еще не определились с выбором профессии, поэтому встречи с представителями ведущих предприятий республики, таких, как Удмуртэнерго, очень полезны, - делится впечатлениями учитель технологии Старозятцинской средней образовательной школы Якшур-Бодьинского района Светлана Шаляпина. - Сегодня мы узнали много полезной информации, нам предоставили объемные комплекты методических материалов. Мы обязательно расскажем ребятам об увиденном. Уверена, среди наших учеников найдутся те, кто захочет связать свою жизнь с энергетикой.

В рамках «Года инженера», специалисты филиала провели уже не один десяток лекций по профориентации, экскурсий на энергообъекты. Кроме того, филиал «Удмуртэнерго» сотрудничает с учебными заведениями республики: проводит встречи со студентами выпускных курсов, принимает их на производственную практику,заключает соглашения на подготовку необходимых специалистов.

Напомним, в ПАО «Россети» «Год инженера» проводится с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. Цель реализуемых в рамках него мероприятий - повышение престижа и популяризация инженерных профессий, мотивация работников электросетевого комплекса на повышение эффективности своей деятельности, а также привлечение молодежи в электросетевую отрасль.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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