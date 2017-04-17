В районных электрических сетях "Чеченэнерго" задействованы специальные рабочие группы

Билет на выставку
17 апреля 2017, 16:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
В рамках договоренностей с властями Шалинского муниципального района о взаимодействии в обеспечении качественной работы Шалинских РЭС директор управляемого МРСК Северного Кавказа АО «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») Русланбек Докуев, его заместители и специалисты управления провели выездную встречу с сотрудниками Шалинских районных электрических сетей.
Руководитель компании представил коллективу Шалинских РЭС 12 специалистов, которые будут курировать работу этой структуры. Рабочая группа в течение месяца выявит и поможет устранить недочеты в работе РЭС, выстроить эффективную модель производства.
В состав рабочей группы вошли специалисты основных направлений энергокомплекса – релейщики, инженеры и юристы, сотрудники служб транспортировки, сбыта, метрологии и технологического присоединения. В рамках задач, поставленных перед АО «Чеченэнерго» главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, Оперативный штаб по развитию энергокомплекса региона руководствуется задачей повысить уровень работы предприятия и подведомственных электрических сетей. В первую очередь акцент сделан на снижение потерь электроэнергии, выявление хищений и стопроцентной собираемости платежей.
По состоянию на 1 апреля т.г. задолженность абонентов Шалинского района перед «Чеченэнерго» составляет около 120 млн рублей.
Вопрос ликвидации задолженностей за поставку электроэнергии обсуждался на встрече управляющего директора «Чеченэнерго» Русланбека Докуева с главой администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимовым. Было принято решение усилить работу с населением, создать дополнительные рабочие группы для участия в рейдовых мероприятиях по адресам злостных неплательщиков.
Для повышения эффективности работы сотрудники Шалинских РЭС получили две единицы автотранспорта. Их передали новым хозяевам сразу после совещания.