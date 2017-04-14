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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Владимирэнерго" проходит паводок в штатном режиме

Владимирэнерго проходит паводок в штатном режиме

17 апреля 2017, 15:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО

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«Большая вода» объектам филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго», расположенным на территории всей Владимирской области, в данный момент не угрожает. Трансформаторные подстанции и линии электропередачи в местах подтопления работают в штатном режиме.

Весенний разлив рек – это всегда серьёзное испытание для объектов электросетевого комплекса, поэтому энергетики филиала «Владимирэнерго» принимают дополнительные меры по обеспечению надёжности электроснабжения потребителей. Во всех производственных отделениях предприятия созданы специальные комиссии под руководством главных инженеров, общую работу энергетиков в период паводка координирует центральная комиссия во главе с главным инженером филиала «Владимирэнерго».

Особое внимание энергетиков в данный период уделяется электроустановкам и участкам воздушных линий электропередачи (ВЛ), расположенным в зонах риска, а также переходам ВЛ через реки. Эти территории находятся под непрерывным надзором энергетиков, для этого разработаны и выполняются графики проведения осмотров. Под особым контролем находятся электроустановки, обеспечивающие электроснабжение социально-значимых объектов.

В постоянной готовности и работоспособности находятся стационарные и передвижные насосы, плавсредства и спецтехника, дренажные устройства и средства водоотлива. Для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций подготовлены резервные источники систем электроснабжения, налажено взаимодействие и оперативная связь с подразделениями МЧС, региональными властями, гидрометеорологическими службами. Ведется постоянный мониторинг паводковой ситуации.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго"
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