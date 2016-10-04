Возобновляемая энергетика Китая скоро достигнет 1,1% ВВП

По данным восточноазитского отделения Greenpeace, к 2030 году ветряная и солнечная энергетика Китая сможет заменить до 300 млн тонн угля, что демонстрирует крайне высокие темпы перехода Китая на чистую энергию.

Доклад Greenpeace "Как ускорить энергетический переход: сопутствующие преимущества ветряной и солнечной энергетики в Китае" демонстрирует выгоды перехода на ветряную и солнечную энергию в период с 2015 по 2030 гг., исходя из текущего состояния китайской возобновляемой энергетики, имеющихся технологий и снижающихся цен на чистую энергию, пишет CleanTechnica.

Согласно докладу, к 2030 году ветряная и солнечная энергетика Китая вырастет примерно в пять раз и составит 1,57 трлн юаней — это 1,1% от китайского ВВП. Помимо этого, Greenpeace прогнозирует Китаю 456 млрд юаней дополнительных выгод от перехода на чистую энергию.

Кроме того, энергия ветра и солнца поможет Китаю экономить до 3,6 млрд кубометров воды в год, что соответствует ежегодным потребностям 200 млн человек. Авторы исследования указывают, что это одна из важнейших сопутствующих выгод, которые иногда упускаются из поля зрения при рассмотрении преимуществ возобновляемых источников энергии перед ископаемым топливом.

В ближайшие пять лет Китай вложит в возобновляемую энергетику $360 млрд. Это поможет закрепить лидерство страны в сфере солнечной энергетики, а также вывести Китай на первое место по выработке энергии ветра.