Выручка выросла, долг сократился

В «Тюменьэнерго» подведены итоги финансово-экономической деятельности за 2016 год. Выручка энергокомпании составила около 57,4 млрд рублей, что на 7% выше, чем в 2015 году, чистая прибыль – 2,3 млрд рублей, что на 1% выше установленного плана.



Основная доля в структуре выручки «Тюменьэнерго» – 99 % или 56,8 млрд рублей – приходится на услуги по передаче электроэнергии. Напомним, в 2016 году по сетям предприятия передано 69,56 млрд кВт*ч. Семипроцентный рост выручки по этому направлению обусловлен увеличением тарифа на услуги по передаче электроэнергии.



Около полумиллиарда рублей компания получила от реализации услуг технологического присоединения к электрическим сетям.



Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг в 2016 году составила 54,18 млрд рублей, что выше уровня 2015 года. Это обусловлено ростом неподконтрольных компании расходов, то есть таких, на которые «Тюменьэнерго» не может повлиять, темпами, превышающими уровень инфляции. А доля таких расходов в себестоимости составляет 67 %. К ним относятся инфраструктурные затраты принятые в соответствии с тарифно-балансовыми решениями (оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС», территориальных сетевых организаций региона, компенсация потерь).



Финансово-экономический блок «Тюменьэнерго» провел значительную работу, направленную на повышение внутренней эффективности компании. Результатом стала утвержденная Советом директоров Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов. Основной приоритетной задачей названной программы является снижение операционных расходов компании в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса и рядом директив Правительства Российской Федерации. Все установленные этими документами мероприятия в 2016 году «Тюменьэнерго» выполнило в полном объеме. Так, по факту 2016 года компания достигла снижения величины операционных расходов с учетом расчета на 1 рубль выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии на 15 % по сравнению с прошлым годом при целевом ориентире 10 %.



Традиционно финансовые показатели компании позволяют характеризовать ее как финансово-устойчивую. Ссудная задолженность в течение 2016 года была снижена на 4,7 млрд рублей и составила 4 млрд рублей.



Также показатели деятельности в 2016 году говорят о высокой эффективности работы «Тюменьэнерго». Достигнутые финансовые результаты позволили в полном объеме выполнить ремонтную программу и, как следствие, обеспечить высокое качество предоставляемых услуг.