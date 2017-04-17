Все турбины Воркутинской ТЭЦ-1 успешно сдали "экзамен на мощность"

Билет на выставку
17 апреля 2017, 16:31
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В целях подтверждения предельного объема поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии в 2018 году на Воркутинской ТЭЦ-1 проведено поагрегатное тестирование всего генерирующего оборудования станции.
В целях подтверждения предельного объема поставки мощности на оптовый рынок электроэнергии в 2018 году на Воркутинской ТЭЦ-1 проведено поагрегатное тестирование всего генерирующего оборудования станции.
5 апреля были испытаны турбины № 3 (номинальная электрическая мощность 6 МВт) и № 4 (7 МВт). 12 апреля аналогичному тестированию подверглась турбина № 2 (12 МВт).
Несмотря на то, что все агрегаты имеют солидный возраст (старше 55 лет), испытания прошли успешно. Все турбины на протяжении восьми часов безотказно несли нагрузку, при этом даже немного выше своего номинала.
В соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования, агрегаты, с даты выпуска которых прошло более 55 лет, должны ежегодно подтверждать свою фактическую располагаемую мощность. Проведенное на ВТЭЦ-1 тестирование показало, что благодаря проводимой ремонтной кампании и грамотной эксплуатации все турбины способны нести необходимую нагрузку, обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей.