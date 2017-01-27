Законопроект: С июля 2018 года новые интеллектуальные электросчетчики бесплатно установят вместо старых

С июля 2018 года можно будет рассчитывать на бесплатную установку нового электросчетчика. Уже разработан и внесен в Госдуму законопроект правительства, который даст возможность многим частным пользователям бесплатно установить новый счетчик учета электроэнергии.



Правда, не всем желающим это будет доступно. Так, рассчитывать на замену счетчика с июля 2018 года смогут те, у кого вышел из строя прибор учета потребления электроэнергии или закончился срок его годности. Срок годности счетчика не превышает 16 лет.



Сейчас в большей части регионов энергосбытовые компании предлагают менять счетчики абонентам за свои деньги. Например, однотарифный счетчик старого образца с работой по установке в Московской области обойдется семье в шесть тысяч рублей.



Новый трехфазный считает по разным тарифам потребление электричества: пик (с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00), полупик (с 10.00 до 17.00) и ночь (с 21.00 до 23.00). Его установка обойдется в девять тысяч рублей. Но зато этот счетчик как раз можно подключить к интеллектуальной системе. И его установка будет бесплатной для потребителя, но не раньше лета 2018 года, говорится в статье.



В новых многоквартирных домах уже сразу устанавливают новые приборы учета. Также промышленные потребители в большей степени поменяли счетчики за свой счет. И основная часть тех, кто пользуется старыми приборами, живет в домах, построенных более 15 лет назад.



Законопроектом предусмотрено, что с 1 июля 2018 года не допускается включение расходов сетевых организаций на приобретение и установку приборов учета электрической энергии (ИПУ), а также расходов на создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ) в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и в плату за технологическое присоединение.