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Новости компаний

АО "МКФ" приглашает на международную выставку "Связь-2017"

АО МКФ приглашает на международную выставку Связь-2017

18 апреля 2017, 16:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: СВЯЗЬ-2017, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА

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Уважаемые партнеры!

С 25 по 28 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится крупнейшее мероприятие в России и странах СНГ в сфере телекоммуникаций и информационных технологий - международная выставка «Связь-2017». Это витрина отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов и общения профессионалов отрасли.

Приглашаем посетить стенд компании «Москабель-Фуджикура». На стенде будут представлены все типы оптических кабелей связи выпускаемых нашим заводом. Выставка – это отличная возможность получить квалифицированную консультацию и техническую информацию у специалистов/инженеров компании, обсудить детали сотрудничества с компанией.

Время проведения:
           25–27 апреля 2017 г. с 10:00 до 18:00
           28 апреля 2017 г. с 10:00 до 16:00

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14

Стенд АО «МКФ» расположен в павильоне 2.1, стенд № 21 С52

Будем рады видеть Вас на нашем стенде!

Пройдите предварительную регистрацию на сайте выставки «Связь-2017» для получения электронного билета http://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/tickets

Компания: АО "Москабель-Фуджикура"
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