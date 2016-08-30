АО "МКФ" приглашает на международную выставку "Связь-2017"

Уважаемые партнеры!



С 25 по 28 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится крупнейшее мероприятие в России и странах СНГ в сфере телекоммуникаций и информационных технологий - международная выставка «Связь-2017». Это витрина отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов и общения профессионалов отрасли.



Приглашаем посетить стенд компании «Москабель-Фуджикура». На стенде будут представлены все типы оптических кабелей связи выпускаемых нашим заводом. Выставка – это отличная возможность получить квалифицированную консультацию и техническую информацию у специалистов/инженеров компании, обсудить детали сотрудничества с компанией.



Время проведения:

25–27 апреля 2017 г. с 10:00 до 18:00

28 апреля 2017 г. с 10:00 до 16:00

Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14

Стенд АО «МКФ» расположен в павильоне 2.1, стенд № 21 С52



Будем рады видеть Вас на нашем стенде!



Пройдите предварительную регистрацию на сайте выставки «Связь-2017» для получения электронного билета http://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/tickets