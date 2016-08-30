АО "МКФ" приглашает на международную выставку "Связь-2017"

Фоторепортаж с экспозиции
18 апреля 2017, 16:41
Рубрика: Новости компаний
Метки: СВЯЗЬ-2017, МОСКАБЕЛЬ-ФУДЖИКУРА
Уважаемые партнеры!
С 25 по 28 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр» состоится крупнейшее мероприятие в России и странах СНГ в сфере телекоммуникаций и информационных технологий - международная выставка «Связь-2017». Это витрина отрасли, демонстрирующая передовые достижения и технологии, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов и общения профессионалов отрасли.
Приглашаем посетить стенд компании «Москабель-Фуджикура». На стенде будут представлены все типы оптических кабелей связи выпускаемых нашим заводом. Выставка – это отличная возможность получить квалифицированную консультацию и техническую информацию у специалистов/инженеров компании, обсудить детали сотрудничества с компанией.
Время проведения:
25–27 апреля 2017 г. с 10:00 до 18:00
28 апреля 2017 г. с 10:00 до 16:00
Место проведения: ЦВК «Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14
Стенд АО «МКФ» расположен в павильоне 2.1, стенд № 21 С52
Будем рады видеть Вас на нашем стенде!
Пройдите предварительную регистрацию на сайте выставки «Связь-2017» для получения электронного билета http://www.sviaz-expo.ru/ru/visitors/tickets
14.04.2017 г. "Микролинк-связь" научит видеонаблюдению
|
14.04.2017 г. Разработка компании "ТелеСвязь" на выставке "Связь-2017"