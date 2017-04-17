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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу с Президентом Мирового нефтяного совета Йозефом Тотом

Александр Новак провел встречу с Президентом Мирового нефтяного совета Йозефом Тотом

18 апреля 2017, 09:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации, Председатель Российского национального комитета Мирового нефтяного совета Александр Новак провел встречу c Президентом Мирового нефтяного совета (МНС) Йозефом Тотом.

Стороны обсудили, в частности, участие Минэнерго России и российских энергетических компаний в Мировом нефтяном конгрессе в Стамбуле. Мировой нефтяной конгресс проводится один раз в три года, и на его полях МНС принимает основные программные документы на следующий трехлетний период, определяет направления исследований и деятельности и утверждает порядок работы действующих в следующие три года комитетов и комиссий.

«Организованный в Москве в 2014 г. Мировой нефтяной конгресс стал значительным успехом и показал, что Россия может организовывать подобные масштабные события на высочайшем уровне», - добавил Александр Новак.

Кроме того, по словам Министра, в настоящее время рассматривается возможность организации в 2019 г. в Санкт-Петербурге Шестого молодежного форума МНС.

Компания: Министерство энергетики РФ
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