Безопасная и эффективная упаковочная система для автомобильных проводов

Компания Maschinenfabrik Niehoff Co KG (Германия) производит машины, охватывающие почти все процессы производства и обращения с кабелями и проводами. Разработанная компанией упаковочная система Niehoff Package System NPS представляет собой эффективную, безопасную и экономную систему обращения с автомобильными проводами. Она состоит из специально разработанных намоточных устройств типа SV и разборных пластиковых многоразовых катушек типа ABS. Последняя модель сдвоенного намоточного устройства типа SV 402.D была недавно представлена потребителям.

Основное преимущество этого устройства состоит в том, что при использовании оригинальных катушек системы NPS достигается 20-процентное увеличение производственной скорости, которая теперь может составлять до 1800 м/мин. Дополнительным преимуществом системы является то, что оригинальные катушки типа NPS обеспечивают высочайшую безопасность производства. Намоточные устройства SV предназначены для работы совместно с экструзионными линиями. Они наматывают изолированный провод, поступающий с экструзионной линии, на катушки с применением специальной технологии конической укладки.

Переход от полной катушки к пустой осуществляется при полной производственной скорости, что позволяет осуществлять безостановочное производство и поддерживать высокие скорости на выходе кабельного изделия и его переходе на последующие технологические процессы.

Стандартный ассортимент компании NIehoff включает шесть катушек типа NPS различных размеров. Пустые многооборотные катушки типа NPS могут быть разобраны и вставлены одна в другую. Демонтированные катушки занимают всего лишь треть пространства, занимаемого аналогичными традиционными катушками, и требуют намного меньше места при их возврате. Для тех областей применения, где не происходит регулярный обмен катушек, компания предлагает одноразовые невозвратные катушки типа NPS 400. Успешный принцип упаковочной системы NPS привёл к образованию мирового запаса, состоящего из более чем трёх миллионов возвратных катушек системы NPS, совместимых друг с другом. Независимо от того, какие катушки возвращаются, их компоненты всегда точно соответствуют друг другу.

Для защиты своих катушек от возможного проникновения зарубежных вариантов, не совместимых с катушками типа NPS, компания NIehoff разработала меры по защите своей системы. Одной из таких мер является импульсный приёмопередатчик (RFID transponder system), которым оснащены все новые оригинальные катушки. С помощью этого транспондера потребители могут идентифицировать катушку и определить, совместима ли она с системой NPS или нет. Благодаря наличию транспондера упрощается маркировка: поскольку идентификационная информация хранится в радиочастотном идентификаторе системы RFID, не требуются никакие бирки.

По утверждению компании Niehoff, система NPS - единственная в мире упаковочная система для автомобильных проводов из меди, медных сплавов и алюминия, которая обеспечивает бесперебойное и беспрепятственное разматывание (без спутывания) при самых высоких скоростях. Даже сигнальные кабели с жилами из медных сплавов сечением 0,13мм2 могут быть обработаны без каких-либо проблем.