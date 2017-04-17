Энергетики "Пермэнерго" провели рейд по выявлению хищений электроэнергии в Кунгурском районе

Билет на выставку
18 апреля 2017, 10:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» провели рейд по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Бырминском сельском поселении Кунгурского муниципального района. Рейдовое мероприятие было организовано персоналом Ергачинского района электрических сетей.
Проверки прошли на территории села Бырма - по улицам Ленина, Мусы Джалиля, Мира, Речная, Центральная, 1 Мая, Нафикова, а также в населенных пунктах Пигасовка, Красный Берег и Красный Ключ. Рейд носил адресный характер. В частности, были проверено 15 приборов учета у бытовых потребителей, пользующихся электроотоплением. Общий объем выявленного безучетного потребления составил почти 13 тысяч кВт/ч. Также было проверено 28 потребителей, ранее отключенных за долги Выявлено 2 факта самовольного подключения, составлены акты о неучтенном потреблении на 5 тысяч кВт/ч.
Всего за период с января по март 2017года персоналом Ергачинского РЭС проведено 11 рейдов, проверено 194 прибора учета у бытовых потребителей, составлено 16 актов неучтенного потребления на 104,4 тысяч кВт/ч, выдано 55 предписаний на замену приборов учета в связи с окончанием срока межповерочного интервала.
Напомним, борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений работы «Пермэнерго».
Несанкционированное потребление электроэнергии приносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей, перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам.