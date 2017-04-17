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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Пермэнерго" провели рейд по выявлению хищений электроэнергии в Кунгурском районе

Энергетики Пермэнерго провели рейд по выявлению хищений электроэнергии в Кунгурском районе

18 апреля 2017, 10:18
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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Сотрудники филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» провели рейд по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Бырминском сельском поселении Кунгурского муниципального района. Рейдовое мероприятие было организовано персоналом Ергачинского района электрических сетей.

Проверки прошли на территории села Бырма - по улицам Ленина, Мусы Джалиля, Мира, Речная, Центральная, 1 Мая, Нафикова, а также в населенных пунктах Пигасовка, Красный Берег и Красный Ключ. Рейд носил адресный характер. В частности, были проверено 15 приборов учета у бытовых потребителей, пользующихся электроотоплением. Общий объем выявленного безучетного потребления составил почти 13 тысяч кВт/ч. Также было проверено 28 потребителей, ранее отключенных за долги Выявлено 2 факта самовольного подключения, составлены акты о неучтенном потреблении на 5 тысяч кВт/ч.

Всего за период с января по март 2017года персоналом Ергачинского РЭС проведено 11 рейдов, проверено 194 прибора учета у бытовых потребителей, составлено 16 актов неучтенного потребления на 104,4 тысяч кВт/ч, выдано 55 предписаний на замену приборов учета в связи с окончанием срока межповерочного интервала.

Напомним, борьба с хищениями электроэнергии является одним из приоритетных направлений работы «Пермэнерго».

Несанкционированное потребление электроэнергии приносит ущерб не только энергокомпании, но и приводит к снижению качества электроэнергии у добросовестных потребителей, перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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