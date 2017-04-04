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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Функционал сервиса "Личный кабинет" на сайте ЕЭСК расширен качественно новыми возможностями

Функционал сервиса Личный кабинет на сайте ЕЭСК расширен качественно новыми возможностями

18 апреля 2017, 14:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЕЭСК

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Онлайн-сервис «Личный кабинет» на сайте АО «ЕЭСК» прошел очередную ступень модернизации. На этот раз клиентам стали доступны качественно новые опции, связанные с услугой по передаче электрической энергии. Ранее сервис существовал с 2014 года только по направлению технологического присоединения к электросетям.

Теперь зарегистрированные пользователи могут не только подавать заявки на новое подключение объекта к сетям компании, но и дистанционно решать вопросы, связанные с текущим электроснабжением своих энергопринимающих устройств.

В первую очередь, это передача в сетевую организацию показаний счётчиков электроэнергии. Также с помощью «Личного кабинета» можно подать заявку на совместное снятие показаний приборов учёта – в случае, если есть разногласия по правильности предоставленных показаний гарантирующему поставщику или при установке приборов учёта в электроустановках сетевой компании.  Для подачи такой заявки надо всего лишь заполнить форму и дождаться ответа от специалиста компании о дате и времени проведения работ.

Другая популярная услуга, за которой потребители обращаются в АО «ЕЭСК» – поверка приборов учёта. Поверка счетчика позволяет определить степень допустимой погрешности счетчика и установить его пригодность к применению, поскольку счетчики с просроченной датой поверки не могут использоваться в качестве коммерческих. В режиме онлайн на сайте компании теперь можно заполнить соответствующую заявку и тут же заключить договор. Работы будут выполнены специализированной лабораторией АО «ЕЭСК».

В «Личном кабинете» также стала доступна процедура допуска в эксплуатацию новых приборов учета. В рамках такого мероприятия при оформлении заявки необходимо иметь заключенный или исполненный договор на технологическое присоединение или договор с гарантирующим поставщиком на энергоснабжение. Для потребителей-физических лиц это может быть квитанция об  оплате за потребленную электрическую энергию и документ о праве собственности или аренды на объект, на котором будет производиться допуск в эксплуатацию приборов учета.

Сервисом предусмотрена и так называемая свободная форма, с помощью которой потребитель может оперативно решить вопрос по качеству электроснабжения напрямую с АО «ЕЭСК», минуя запрос в энергосбытовую компанию, чем существенно сократит сроки получения информации.

Таким образом, однажды зарегистрировавшись в «Личном кабинете», пользователь получит возможность взаимодействовать с компанией по абсолютно любым вопросам и практически без личных визитов в сетевую организацию.

Специалисты АО «ЕЭСК» ожидают большую заинтересованность новыми опциями «Личного кабинета» в рамках услуги по передаче электрической энергии. Модернизация интерактивного сервиса по части технологического присоединения в свое время позволила за год увеличить число интернет-заявок в два раза. Так что в перспективе «Личный кабинет» будет дополняться все новыми функциями, отвечающими требованиям времени.

Компания: ОАО "ЕЭСК"

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