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Отраслевые новости: Энергетика

Инвестиции в теплоснабжение Тамбова в 2017 году вырастут до 700 млн рублей

Инвестиции в теплоснабжение Тамбова в 2017 году вырастут до 700 млн рублей

18 апреля 2017, 09:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

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Инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова в 2017 году планируется увеличить по сравнению с прошлым годом в 2,8 раза — почти до 700 миллионов рублей, сообщил в пятницу глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе ежегодного отчета перед депутатами областного заксобрания.

"С целью увеличения надежности и качества теплоснабжения в северной части Тамбова принято решение о строительстве подводящих и квартальных тепловых сетей с последующим переключением потребителей к вновь построенным тепловым пунктам, запитанных от газотурбинной станции. Для выполнения данных работ создана новая организация ООО "Тамбовская теплоэнергетическая компания". В прошлом году объем инвестиций в теплоснабжение составил 250 миллионов рублей, из которых 150 миллионов рублей — средства областного бюджета. В этом году предстоит вложить еще порядка 700 миллионов рублей в модернизацию системы теплоснабжения Тамбова, что кардинально изменит положение дел в грядущем отопительном сезоне", — сказал Никитин.

Он уточнил, что в прошлом году в областном центре построено более 11 километров квартальных тепловых сетей, 22 индивидуальных тепловых пункта, выполнено переподключение потребителей.

Источник: РИА Новости.

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