Китай продолжает сокращать экспорт стали

Как сообщили китайские статистические органы, в марте 2017 г. национальные металлургические компании экспортировали 7,56 млн. т стальной продукции. Это почти на 31,5% превышает февральский показатель, но на 24,3% меньше, чем в марте 2016 г.



Всего за первые три месяца текущего года китайский экспорт стали составил 20,73 млн. т, что на 25,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года.



По мнению аналитиков, причинами этого спада были завышенные цены и интенсивный спрос на стальную продукцию в Китае на протяжении января-марта, а также антидемпинговые пошлины, введенные на китайский прокат в ряде стран мира. Подъем китайского рынка выразился и в том, что в марте 2017 г. национальный импорт стали достиг 1,3 млн. т, что представляет собой наивысший показатель с сентября 2014 г.



Во второй половине марта в Китае началось падение цен на стальную продукцию, а экспортные котировки на некоторые категории проката снизились до минимальной отметки за последние 3-5 месяцев. Тем не менее, объем китайского экспорта стали останется невысоким, как минимум, и в апреле из-за незначительного числа контрактов, заключенных в последние несколько недель.



В то же время, Китай продолжает наращивать импорт железной руды. В марте его объем составил 95,6 млн. т, а за первый квартал в целом — 271 млн. т. Результат первых трех месяцев 2016 г. при этом оказался превышенным на 12%.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт».