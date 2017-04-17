Компания "Т Плюс" готовит энергообъекты в Марий Эл и Чувашии к сезону гроз

Фоторепортаж с экспозиции
18 апреля 2017, 17:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс реализует комплекс мер по подготовке энергообъектов компании к прохождению грозового сезона 2017 года. Профилактические мероприятия направлены на обеспечение надежного функционирования Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Тепловых сетей Марий Эл и Чувашии в период повышенной грозовой опасности.
В рамках подготовки специалистами энергообъектов филиала проводятся осмотры и проверка состояния устройств молнеезащиты зданий и сооружений, защиты от перенапряжения распределительных устройств. Особое внимание уделяется исправности устройств молниезащиты мазутохранилищ, маслохозяйств и газораспределительных пунктов.
Выполняется проверка состояния средств защиты от перенапряжения оборудования распределительных устройств, укомплектованность распределительных устройств защитными противопожарными средствами. Проверяется работоспособность регистраторов аварийных событий - специальных устройств, позволяющих фиксировать и анализировать все отклонения от нормального режима в работе электрооборудования. Также проверяется качество сварки или болтовых соединений для присоединения заземляющих проводников к заземлителю или к корпусам оборудования, отсутствие подвешенных проводов до 1000 В на прожекторных мачтах, дымовых трубах, градирнях. Организован контроль за гнездование птиц на порталах ОРУ-110кВ. Проводятся другие мероприятия.
Непосредственно в период прохождения грозового сезона будет обеспечена постоянная регистрация и анализ случаев грозовых отключений и повреждений оборудования, распределительных устройств с целью оценки надежности выполненной защиты.
Обязательным пунктом плана подготовительных мероприятий является проведение с персоналом внепланового инструктажа по действиям в условиях грозы.
Подготовка энергообъектов к безопасному прохождению грозового сезона филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс проводится ежегодно и способствует стабильному энергоснабжению потребителей.