Кубаньэнерго направит на ремонт центров питания на востоке края 6 млн рублей

Билет на выставку
18 апреля 2017, 09:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Энергетики Армавирского филиала ПАО«Кубаньэнерго» (входит в группу Россети) приступили к комплексному ремонту оборудования двух крупных подстанций 110 кВ «Гулькевичи» и «Отрадная». Энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 47 тысяч жителей края и около 150 социальных объектов Гулькевичского и Отрадненского районов Кубани. На повышение надежности работы энергообъектов будет направлено около шести миллионов рублей.
В течение трех месяцев энергетикам предстоит провести комплексный ремонт свыше 40 выключателей и 70 разъединителей, текущий ремонт четырех силовых трансформаторов. На подстанциях произведут замену 60 разрядников на более современные ограничители перенапряжений.
Все работы проводятся без отключения потребителей от энергоснабжения.
Подстанция «Гулькевичи» является значимым центром питания Гулькевичского района. Она обеспечивает электроэнергией город Гулькевичи, поселки Гирей, Венцы, село Николенское и еще 14 населенных пунктов, в которых проживает более 27 тысяч человек. Важными потребителями подстанции являются объекты здравоохранения, связи и водоснабжения.
Подстанция «Отрадная» является важным питающим центром в Отрадненском районе, обеспечивающим электроснабжение потребителей районного центра, а также 45-ти населенных пунктов с населением более 20 тысяч человек. От надежной работы подстанции также зависит бесперебойное энергоснабжение 26 социально значимых объектов района.
– Всего в этом году мы планируем комплексно отремонтировать 11 высоковольтных подстанций на территории армавирского энергорайона, – рассказывает директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Полномасштабная реализация мероприятий ремонтной программы позволит существенно сократить риски возникновения технологических нарушений и повысить надежность энергоснабжения потребителей.