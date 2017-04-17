"Ленэнерго" оценило лучшие инновационные проекты Open innovations startup tour

Билет на выставку
18 апреля 2017, 10:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») приняло участие в работе Open innovations startup tour в Санкт-Петербурге, самого масштабного проекта в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд.
На суд жюри было представлено 178 проектов. Участники со всей страны презентовали экспертам свои программы по трем направлениям – индустриальному, биомедицинскому, IT. В число специалистов, оценивавших представленные работы, вошел начальник диагностического центра филиала ПАО «Ленэнерго» «Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети» Евгений Полянин. Во время презентаций члены жюри рассказали участникам о сильных и слабых сторонах их разработок, проанализировали идеи с точки зрения полезности, востребованности и потенциальной коммерческой привлекательности для инвесторов. Было отмечено особое внимание проектных команд к теме энергоэффективности и рационального потребления ресурсов.
Кроме того, на защиты проектов были приглашены руководители промышленных, биомедицинских и IT-компаний, обсудившие с начинающими бизнесменами ключевые вопросы: как превратить идею в проект, где взять на это деньги, как правильно выстроить взаимоотношения в команде. Практики и конкретные формы сотрудничества с молодыми учеными, разработчиками и инженерами в рамках панельной дискуссии «Корпоративные инновации» представил заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» Нияз Магдеев.
Молодым людям был также анонсирован конкурс «Энергопрорыв» ПАО «Россети» – важная составляющая инновационного развития Группы по поиску и отбору новых технологических решений. Главная цель конкурса − найти и воплотить в жизнь прорывные проекты, направленные на создание в России электроэнергетической системы будущего. ПАО «Россети» предоставляет свои объекты для опытно-промышленной эксплуатации лучших проектных решений. Соорганизатор конкурса – Фонд «Сколково».