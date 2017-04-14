ЛуТЭК успешно прошел аттестацию мощности энергоблока № 6 Приморской ГРЭС

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
18 апреля 2017, 15:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК
Филиал «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» успешно прошел испытания по определению фактической располагаемой мощности энергоблока № 6 Приморской ГРЭС в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования Системного оператора Единой энергетической системы.
Испытания проводились на максимальной нагрузке непрерывно в течение восьми часов и подтвердили способность блока № 6, с даты пуска которого прошло 35 лет, нести располагаемую мощность 210 МВт.
В мае аналогичные испытания пройдут на энергоблоке № 9 с целью подтверждения ранее зарегистрированного фактического располагаемого объема поставки мощности 215 МВт на очередной 5-летний срок. Остальные семь блоков Приморской ГРЭС пройдут очередную аттестацию в 2018 году.
Аттестация генерирующего оборудования участников оптового рынка – это обязательная процедура, целью которой является регулярное подтверждение заявленного предельного объема поставки мощности, а также соответствия технического состояния электростанций требованиям ОРЭМ.