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Отраслевые новости: Энергетика

ЛуТЭК успешно прошел аттестацию мощности энергоблока № 6 Приморской ГРЭС

ЛуТЭК успешно прошел аттестацию мощности энергоблока № 6 Приморской ГРЭС

18 апреля 2017, 15:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК

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Филиал «ЛуТЭК» АО «Дальневосточная генерирующая компания» успешно прошел испытания по определению фактической располагаемой мощности энергоблока № 6 Приморской ГРЭС в соответствии с Регламентом аттестации генерирующего оборудования Системного оператора Единой энергетической системы.

Испытания проводились на максимальной нагрузке непрерывно в течение восьми часов и подтвердили способность блока № 6, с даты пуска которого прошло 35 лет, нести располагаемую мощность 210 МВт.

В мае аналогичные испытания пройдут на энергоблоке № 9 с целью подтверждения ранее зарегистрированного фактического располагаемого объема поставки мощности 215 МВт на очередной 5-летний срок. Остальные семь блоков Приморской ГРЭС пройдут очередную аттестацию в 2018 году.

Аттестация генерирующего оборудования участников оптового рынка – это обязательная процедура, целью которой является регулярное подтверждение заявленного предельного объема поставки мощности, а также соответствия технического состояния электростанций требованиям ОРЭМ.

Компания: АО "ДГК"
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