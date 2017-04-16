МОЭСК способствует развитию малого и среднего бизнеса

По итогам закупочной деятельности в 2016 году ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в ГК «Россети») более чем в 73 % случаев победителями становились субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), что значительно превысило установленные федеральным законодательством показатели.



По факту за 12 месяцев прошлого года проведены 3 253 закупки. По 2709 на сумму 22,3 млрд руб. победителями были признаны субъекты МСП, что составило 73,6% от расчетного объёма закупок в стоимостном выражении (Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлен контрольный показатель не менее 18 %). Объем закупок по итогам года, которые осуществлялись только среди субъектов МСП (спецторги), составил более 6 млрд руб. (1 835 лотов). Это 22,8% от общего объема закупок за 2016 год (федеральное законодательство требует не менее 10 %). При расчёте объёма закупок у МСП не учитываются закупки по п.7 Постановления Правительства от 11.12.2014 №1352.



В рамках реализации инвестиционной программы МОЭСК представители МСП стали победителями по результатам 2 122 закупок на общую сумму более 17 млрд руб. С целью своевременного и полного выполнения ремонтной программы по энергоремонтному (ремонтному) производству, техническому обслуживанию с МСП заключены договоры по 407 закупкам на сумму более 2 млрд руб. По прочим видам деятельности – малые и средние предприниматели победили по итогам 180 закупок на сумму 2,2 млрд руб.



Достигнутые результаты во многом стали возможны благодаря конструктивному диалогу, выстроенному между МОЭСК и бизнес-сообществом.



«Значительное превышение установленных законодательством контрольных показателей в сфере закупок с МСП по итогам 2016 года, говорит о грамотной и систематизированной работе МОЭСК, направленной на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса», - прокомментировала Екатерина Бугрова, директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК».