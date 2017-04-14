МРСК Северо-Запада принимает меры для финансирования производственных программ

Билет на выставку
18 апреля 2017, 09:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
ПАО «МРСК Северо-Запада» продолжает активную судебно-исковую работу по защите своих интересов. 19 апреля сетевая компания подведет итоги открытого запроса цен на оказание юридических услуг по представлению интересов в правоохранительных органах в рамках уголовного дела, возбужденного в 2013 году.
Комментируя заявления, сделанные ранее ОАО «Вологдаэнергосбыт», в сетевой компании отмечают: учитывая то, что на сегодняшний день следствие по уголовным делам, вошедшим в предмет объявленной закупочной процедуры, продолжается, заявления о бесперспективности действий МРСК Северо-Запада крайне преждевременны, а утверждения о незаконности проведения закупки ничем не обоснованы.
Отметим, что МРСК Северо-Запада продолжает занимать жесткую позицию в защите своих законных интересов, прежде всего ввиду необходимости своевременного финансирования реализации производственных программ, исполнения обязательств перед подрядчиками. Напомним, электросетевое предприятие обеспечивает надежное электроснабжение потребителей в семи регионах СЗФО. В компании работают 14,8 тыс. сотрудников.
Общая дебиторская задолженность перед МРСК Северо-Запада за оказанные услуги по передаче электроэнергии на 1 марта 2017 года составила 13,1 млрд руб., в том числе просроченная - 9,6 млрд руб. Наиболее крупный просроченный долг, более 4 млрд рублей, имеют компании, входящие в группу «Межрегионсоюзэнерго» и выполняющие функции гарантирующих поставщиков электроэнергии в регионах - ПАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Вологодская сбытовая компания».
Учитывая то, что платежная дисциплина потребителей Вологодской и Архангельской областей находится на высоком уровне, и денежные средства от населения и предприятий регулярно поступают в адрес указанных сбытовых компаний, необходимо направить эти финансовые потоки по назначению - на поддержание надежной работы и развитие электросетевого комплекса.
Таким образом, основная задача ПАО «МРСК Северо-Запада» в данном процессе – нормализовать расчеты с ПАО «Архангельская сбытовая компания» и ОАО «Вологодская сбытовая компания» и обеспечить текущее финансирование производственных программ. Это, прежде всего, необходимо для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Вологодского и Архангельского регионов.