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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго" обеспечивает техприсоединение АПК "Безопасный город"

Нижновэнерго обеспечивает техприсоединение АПК Безопасный город

18 апреля 2017, 17:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подключил к своим сетям 35 новых объектов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».
За первый квартал 2017 г. нижегородские энергетики выполнили комплекс мероприятий по технологическому присоединению 35 новых объектов аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Основная часть работ была проведена производственными отделениями (ПО) «Южные электрические сети» (21 объект) и «Сергачские электрические сети» (10 объектов). Кроме того 4 объекта на территории Нижнего Новгорода подключены ПО «Центральные электрические сети».
Проект «Безопасный город» – это комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеоохраны и безопасности жителей Нижегородской области, помогающий оперативным службам МВД, МЧС, ГАИ и др. быстро определять и оперативно реагировать на различные внештатные ситуации, а также вовремя принимать меры по устранению их последствий.
Напомним, что технологическое присоединение является одним из наиболее приоритетных направлений в работе «Нижновэнерго». Осознавая значимость и востребованность АПК «Безопасный город», все работы по техприсоединению новых объектов выполнены «Нижновэнерго» в кратчайшие сроки.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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