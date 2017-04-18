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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Поднятая стрела: экскаватор повредил провод воздушной линии

Поднятая стрела: экскаватор повредил провод воздушной линии

18 апреля 2017, 16:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО

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В филиале АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети идет подготовка к ремонту участка воздушной линии электропередачи 110 кВ «Кирьяновская – Лысенковская»: нижний провод линии в одном из пролетов был поврежден проезжающим с поднятой стрелой экскаватором сторонней организации.

После поступления информации оперативно-диспетчерской службы об отключении ВЛ, для осмотра линии была направлена аварийная бригада. При обследовании в пролетах опор 14-15 были обнаружены следы подгара на проводе нижней фазы и следы гусеничной техники. Продвигаясь по ним, бригада вскоре обнаружила экскаватор, принадлежащий сторонней организации, который передвигался в транспортном положении с поднятой стрелой. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники службы безопасности филиала для составления акта о нарушении правил эксплуатации охранных зон ВЛ.

В настоящее время проводятся режимные мероприятия (в том числе перевод нагрузки), ремонт участка линии предполагается осуществить в течение дня 18 апреля 2017 года. Стоит отметить, что потребитель от нарушения энергоснабжения не пострадал.

Энергетики постоянно напоминают автотранспортным и прочим организациям о необходимости соблюдения правил проведения работ в охранных зонах линий электропередачи. Однако случаи повреждения проводов ВЛ негабаритным транспортом или не соблюдающими правила перевозки грузов компаниями в зоне ответственности АО «Тюменьэнерго» фиксируются, несмотря на многочисленные письма, предупреждающие таблички и существующие ограничения.

В связи с этим АО «Тюменьэнерго» предупреждает: в случае повреждения электросетевого оборудования, вызванного действиями сторонних лиц, виновные несут за это не только административную, но и материальную ответственность. С них могут быть взысканы расходы энергокомпании на организацию аварийно-восстановительных работ и убытки, понесенные организациями, пострадавшими от нарушения электроснабжения.

Компания: АО "Тюменьэнерго"

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