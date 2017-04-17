Проекты РусГидро стали лучшими на всероссийском конкурсе Министерства образования РФ

Корпоративный университет гидроэнергетики ПАО «РусГидро» стал победителем в двух номинациях IV Всероссийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее». Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Московского международного салона образования - 2017.



Работа Корпоративного университета гидроэнергетики была отмечена в номинации «Синергия сотрудничества» - за наиболее устойчивую модель корпоративного университета и создание исключительной ценности для бизнеса. В ходе презентации проекта-победителя было отмечено, что РусГидро удалось выстроить целостную систему привлечения кандидатов и подготовки специалистов для работы в компании.



«Уже на ранних этапах профессиональной карьеры компания формирует состав будущих инженеров, укрепляет мотивацию на работу в отрасли, развивает профильные компетенции, сопровождает обучение в вузах, помогает в трудоустройстве и адаптации, а также при выстраивании карьеры», - подчеркнула Директор корпоративного университета ПАО «РусГидро» Елена Аксенова.



Первое место присуждено также компании РусГидро в номинации «Трансфер технологий» - за внедрение и использование новых технологий корпоративного обучения и развития персонала организации. В данной номинации был представлен проект «Технологии ранней профориентации и проектирования карьеры».



«В рамках проекта особое внимание уделяется формированию долгосрочных партнерских отношений между компанией, образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, родителями. К участию в программе привлекаются работники самой компании. Организовано волонтерское движение, система наставничества и взаимодействия со школьными педагогами и воспитателями детских домов», - отметила заместитель Генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «РусГидро» Байрта Первеева.



В проектах РусГидро большую значимость имеет инфраструктурное обеспечение деятельности по профориентации: создаются учебно-информационные центры, включающие в себя музейную часть, лаборатории научно-исследовательской деятельности, классы для технического творчества детей, учебные классы, тренажеры и полигоны для развития персонала компании.

Кроме того, диплом 2 степени получил проект ПАО «Якутскэнерго» в номинации «Профориентация» за создание комплексного подхода по профилактике детского энерготравматизма.



В ходе Московского международного салона образования РусГидро был присвоен статус федерального партнера Министерства образования и науки РФ за содействие развитию социального партнерства в сфере образования, молодежной политики и защиты детства, проявленное в плодотворной и последовательной работе по поиску талантов и профориентации молодежи. Признание РусГидро в числе пяти компаний-партнеров ведомства стало значимой оценкой образовательных проектов Общества.



Всероссийский конкурс лучших практик работодателей по развитию человеческого капитала «Создавая будущее» нацелен на выявление лучших практик и технологий по работе со школьниками, студентами, молодыми специалистами, направленных на профессионализацию и профориентацию, а также воспитание нового поколения граждан с глобально востребованными компетенциями и активной гражданской позицией.



Учредителем конкурса выступает Министерство образования и науки Российской Федерации.