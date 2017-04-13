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Отраслевые новости: Россия

Прямая трансляция с форума "КонТЭКст" в Губкинском Университете

Прямая трансляция с форума КонТЭКст в Губкинском Университете

18 апреля 2017, 15:48
Рубрика: Россия
Метки: КОНТЭКСТ-2017

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Коммуникационный форум «КонТЭКст» решает все!» в рамках премии  «КонТЭКст» свой первый день 19 апреля проведет в РГУ нефти и газа им. Губкина.  Традиционно, Оргкомитет премии «КонТЭКст» дает возможность всем принять заочное участие в нашем Форуме.

Прямая трансляция будет доступна по ссылке  https://livestream.com/accounts/12913573/events/7269758 с 9.00  19 апреля 2017 года.

В этом году девиз форума – «Профессионалы для профессионалов». Представители различных отраслей и направлений поделятся ценной информацией,  технологиями, идеями, смыслами, возможностями…

В числе спикеров - ведущие эксперты отрасли коммуникаций и журналистики: Олег Щедров, директор  образовательного проекта Мультимедийного центра МИА «Россия сегодня», Алексей Фирсов,

директор по коммуникациям Роснано, генеральный директор центра социального проектирования «Платформа»,  Глеб Черкасов, заместитель шеф-редактора ИД «Коммерсантъ»,  Евгений Минченко,  президент «Минченко-консалтинг», вице-президент РАСО,  Денис Терехов,  управляющий партнер  Агентства  SNMG,  Андрей Скворцов, генеральный директор компании «Меркатор», Валерия Устинова, доцент ГУВШЭ,  генеральный директор компании «Мир Диалога», Сергей Кузин, бизнес-тренер, эксперт по работе со сложной аудиторией, выступлениям и презентациям, автор книги "На линии огня», Леонид Хомерики, управляющий партнер агентства PR Company, создатель и администратор группы «Отраслевые и корпоративные  медиа России» в ФБ.
Модераторы форума – Ирина Есипова, генеральный директор Центра развития коммуникаций ТЭК, Председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, член Совета Гильдии маркетологов, Екатерина Коляда, член Правления АКМР.

Полная информация о форуме на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/meropriyatiya/forumy/kontekst/  
Вступайте в группу Конкурс «КонТЭКст» в  Facebook    https://www.facebook.com/groups/konkurstek/?fref=ts

Оргкомитет Конкурса: info@esipova.ru

Компания: Центр развития коммуникаций ТЭК

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