Компания «Элком-Электро» подписала совместное заявление крупнейших электротехнических компаний о реализации взаимной ответственности производителей и дистрибьюторов за обращение на российском рынке светотехнической продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов и заявленным характеристикам.

Проект «Соответствие в светотехнике» призван остановить распространение некачественной продукции, которая наносит реальный вред всем участникам создавая реальную угрозу жизни и безопасности, угрозу сбоев работоспособности оборудования.

В освещении производств, административных зданий и в особенности на повышенной безопасности, необходимо использовать LED-светильники, прошедшие испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС).

Компания «Элком-Электро» не поставляет продукцию, в отношении которой выявлено, что она не соответствует действующим техническим регламентам, ее характеристики не соответствуют заявленным. Все поставщики светотехнической продукции «Элком-Электро» является участниками проекта «Соответствие в светотехники»

«Элком-Электро» является официальным дистрибьютором и поставщиком следующих светотехнических производителей Световые технологии, VARTON, IEK, Эра, ASD, АСТЗ, Technolux, Элетех, OSRAM, ЛЕД-Эффект, ЛЮМСВЕТ, Белый Свет 2000, СВЕТ Витебск, General, CSVT, Philips, Galad.

Подробнее с ассортиментом вы можете ознакомиться на сайте www.el-com.ru, в разделе светотехническая продукция.