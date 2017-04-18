Специалисты Адыгейского филиала Кубаньэнерго провели рейды по выявлению хищений электроэнергии

В Адыгейских электрических сетях ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в течение одного выходного дня провели контрольный съем показаний приборов учета электроэнергии у 10,5 тысяч потребителей. В итоге полезный отпуск электроэнергии увеличился на 683 тыс. кВт∙ч.



Энергетики совершили обходы частных домовладений семи населенных пунктов Гиагинского, Майкопского, Красногвардейского, Кошехабльского районов, города Майкоп Республики Адыгея и Белореченского района Краснодарского края.



В результате рейда зафиксирован один случай безучетного энергопотребления в садово-огородническом товариществе «Железнодорожник» поселка Родники Белореченского района, где у потребителя обнаружили неработающий электросчетчик. Энергетики определили объем неучтенного потребления и составили акт на сумму свыше 10 тыс. рублей. Далее будут приняты все меры для погашения потребителем задолженности.



С целью повышения эффективности энергоучета Адыгейский филиал Кубаньэнерго проводит контрольные съемы показаний и рейды по проверке схем и приборов учета, что позволяет увеличить полезный отпуск. Наряду с этим энергетики выполняют монтаж выносных пунктов учета электроэнергии, в том числе с дистанционной передачей информации.



– В настоящее время мы автоматизируем энергоучет в Кошехабльском районе Адыгеи. Работы проводятся в ауле Кошехабль и селе Натырбово. До конца мая текущего года мы завершим второй этап реализации энергосервисного контакта, в рамках которого будет смонтировано 2,8 тысяч электросчетчиков марки «Квант», – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.



ПАО «Кубаньэнерго» напоминает: вмешательство в работу приборов и схем учета электроэнергии, бездоговорное и безучетное энергопотребление электроэнергии – это правонарушения, влекущие за собой административную и уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы (ст.165 УК РФ, ст. 7.19 КоАП РФ).



С 1 января 2016 года ужесточена административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).



Уважаемые потребители электроэнергии, если вы стали свидетелями фактов энерговоровства, просим сообщать об этом по телефону горячей линии Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России). Анонимность гарантируется.