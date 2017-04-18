Тенденции, прогнозы и возможности: энергетика будущего

Деловая программа 26-й международной выставки электрооборудования для энергетики и электротехники, автоматизации и промышленной светотехники «Электро-2017» открылась конференцией «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», организованная АО «Экспоцентр» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по энергетике. Представители RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ, информационных партнеров выставки, побывали на мероприятии.

Как сказал заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Михаил Толкачев, открывая конференцию, для организаторов выставки всегда важно знать, что будет дальше и что будет интересно специалистам на ней. Поэтому эта конференция должна стать ядром деловой программы будущих выставок.

Какая будет энергетика будущего? Кто из компаний и стран, закладывая сейчас свои бюджеты на R&D, угадает и создаст себе долгосрочное преимущество? кто будет преуспевать в энергетике через 10 и через 20 лет? Насколько удобно законодательство для развития энергетики? Такие вопросы поставил модератор конференции, вице-президент, руководитель комитета по энергетике «ОПОРА РОССИИ» Михаил Колесников.

На сегодня в России уже сложился консенсус относительно, по крайней мере, ближайшего будущего новой энергетики. По всей стране реализуют проекты цифровых подстанций, в Уфе уже заканчивают строить цифровую коммуникацию «умной энергетики» в целом районе, идут работы по кибербезопасности, развивается альтернативная энергетика, идут подвижки по распределенной генерации, а интеллектуальные приборы учета электроэнергии, которые уже сегодня устанавливают в России, лягут в основу будущей энергетики. Общий их вектор выразит энергостратегия до 2035 года, которую обещают доработать до конца этого года. Но что же в частностях?

Как рассказал директор по инновациям ФГБУ РЭА Минэнерго России Алексей Конев, правительство уже сейчас вовлекает крупные компании в инновационную деятельность, а для компаний с госучастием планы инновационного развития уже обязательны. Кроме того, идет активная законодательная деятельность и в этом созыве разрабатывают критерии инновационной технологической продукции и критерии оценки по жизненному циклу инновационной продукции для усовершенствования программ господдержки. Кроме того, в рамках Национальной технологической инициативы, которая создана для содействия разработке и экспорту российской высокотехнологичной продукции, с сентября прошлого года действует группа EnergyNet, и – что ещё более важно – на неё выделен бюджет. В этом году он составил 10 млрд. рублей. А для содействия НИОКР Фонд Бортника ежегодно разыгрывает конкурс на преодоление барьеров НТИ, в этом году на кону 2 млрд. рублей и конкурс уже объявлен. А все критерии оценки прозрачны и описаны.

Как сказал первый заместитель председателя Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Сергей Есяков, в РФ – одна из самых больших централизованных энергетик мира, и в некоторой степени это уже тормоз развития. Однако тренд поставлен на децентрализацию. Но если мировой тренд – альтернативная энергетика, то в РФ она выражена слабо, хотя даже законодательно ситуация улучшается, а на практике вводят новые мощности. В этом году законодательно планируют создать программу по развитию микрогенерации альтернативной энергетики, что значит, что физические лица и небольшие предприятия смогут устанавливать на своих территориях солнечные панели, ветроэлектрические и, возможно, иные установки малой мощности до 15 кВт, подключать их к сети и обеспечивать свои потребности в электроэнергии, поставляя излишки в сеть.

Насколько отечественные производители готовы к глобальным изменениям в энергетике, рассуждал член Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель Экспертного совета по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности Александр Козловский. Сейчас инновационные технологии рождаются за рубежом, необходимо поощрять развитие собственного инновационного производства – поддержать отечественного производителя, считает он. В то же время г-н Козловский выступает за глубокую локализацию производств иностранных компаний, если они создают свои производственные центры в России.

Управляющий директор PIRA Energy Group Марк Шварц представил прогноз компании по потреблению нефти, газа и угля в перспективе 20 лет. Согласно этому анализу, потребление газа останется приблизительно на том же уровне и он будет использоваться для производства электроэнергии и тепла. Потребление нефти также будет оставаться приблизительно в той же пропорции, хотя её применение в качестве энергетического топлива сократится, но вырастет в нефтехимии и топливе для воздушного и морского транспорта, и к 2035 году пика своего потребления не достигнет. А вот потребление угля будет падать с 2020 года. Доля возобновляемых источников энергии будет расти, как и атомной энергетики (хотя и незначительно).

В рамках конференции прошел и круглый стол, посвященный обсуждению использования конкретных smart-технологий и инноваций, перспектив интеллектуальной энергетики в России.

Так начальник Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин показал, что ключевым фактором внедрения технологий является стоимость процесса, хотя законодательные инициативы, экологическое сознание и подобные процессы являются дополнительными факторами. Основными мировыми тенденциями в развитии технологий производства энергии станут: развитие неископаемых источников энергии; новые методы добычи и переработки ископаемого топлива; технологии хранения, транспортировки и передачи энергии; добыча нетрадиционных углеводородов (таких как сланцевый газ, торф и др.).

Для России этот процесс трансформации энергетики несёт как возможности, так и риски. С одной стороны, в стране богатые возможности для оптимизации энергосистем и энергосбережения, богатые запасы ископаемого топлива и, соответственно, возможности для его переработки. Но здесь же есть и риски – технологическое отставание и зависимость от трансфера технологий, снижение доходов ТЭК и увеличение конкуренции на внешних рынках.

Максим Нечаев, директор по консалтингу IHS Russia, представил перспективы развития электротранспорта и автономного транспорта. Хотя доля электромобилей сейчас крайне мала – её оценивают в 0,05% от мирового автопарка (и средней оценкой роста электромобилей к 2035 году выходит 5% мирового автопарка), а автономный транспорт и вовсе пока что экспериментальная технология, которая если и будет внедрена, то очень нескоро выйдет в массовое потребление, они могут принципиально изменить жизнь в городах. От изменения инфраструктуры и разгрузки уже имеющейся, до новых социальных практик.

Представительница проектного офиса НТИ Евгения Сальникова рассказала об инициативах и проектах EnergyNet, подробно о которых можно прочесть на сайте nti2035.ru, и пригласила к участию все компании, занимающиеся этим направлением.

Анастасия Голомолзина, ведущий эксперт Энергетического центра бизнес-школы СКОЛКОВО, менеджер проекта «InternetofEnergy», рассказала, что хотя в России есть уже проекты «новой энергетики», но чаще всего говорят только о цифровой подстанции, а во всём мире используют намного больше возможностей. Так используют нейронные сети и машинное обучение для прогностического анализа расчетов выхода оборудования из строя, используют блокчейнв энергетике, применяют накопители и создают микросети («микрогриды») в том числе и в существующих «обычных» сетях, создают виртуальные электростанции и проекты по управлению спросом. И всё это можно использовать и зарабатывать (или экономить) деньги уже сегодня, хотя не под всё ещё в России есть законодательная база.

А выставка «Электро 2017» продолжает свою работу и впереди ещё 2 насыщенных дня.