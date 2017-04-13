В Сочи состоялось VII Всероссийское совещание главных инженеров-энергетиков

Билет на выставку
18 апреля 2017, 09:21
Рубрика: Энергетика
Метки: Sape-2017, ДВЭУК
13 апреля в Сочи первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДВЭУК» Анатолий Максимов принял участие в 7-м Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, традиционно проводимом под эгидой Минэнерго России в рамках VIII Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда – SAPE-2017. Участниками мероприятия стали представители отраслевых ведомств, руководители и технические специалисты субъектов электроэнергетики.
На совещании рассматривался анализ аварийности в электроэнергетике, риск-ориентированное управление производственными активами, технологии индустриального интернета. Также был проведен круглый стол на тему «Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для реализации проектов по строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования».
В ходе круглого стола участники обсудили существующие барьеры и ограничения градостроительного законодательства для реализации проектов ВИЭ, необходимость разработки системы нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, новые подходы к параметрам надежности ВИЭ генерации.
Заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов отметил, что Минэнерго России будет продолжать работу по контролю аварийности, ее анализу, а также будет продолжена работа по проведению точечных совещаний с компаниями, на объектах которых наблюдается ухудшение показателей производственной деятельности.
Андрей Черезов обратил особое внимание руководителей компаний на существующие проблемы с техническим состоянием и облуживанием устройств релейной защиты и автоматики, а также на имеющиеся недоработки в части работы с персоналом.
«Стабильная работа объектов электроэнергетики в целом, а также эффективное развитие энергетики задают импульс движению вперед всей российской экономики, именно поэтому приоритетной задачей государственной энергетической политики является обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Наряду с непрерывным мониторингом состояния и технического развития энергетической отрасли важной задачей является совершенствование организации охраны труда на предприятиях энергетики», – заключил замминистра.