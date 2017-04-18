В Украине остановились пять антрацитовых ТЭС

Фоторепортаж
18 апреля 2017, 16:28
Рубрика: В мире
Метки: ЭНЕРГЕТИКА
Министерство энергетики Украины констатирует, что Славянская теплоэлектростанция (Николаевка, Донецкая область) компании «Донбассэнерго» также прекратила производство электроэнергии с целью экономии антрацитового угля, тем самым, став 5-й из 6 находящихся на контролируемой территории антрацитовых ТЭС, которые с начала апреля прекратили работу.
5 апреля с целью экономии угля остановили работу Трипольская ТЭС («Центрэнерго») и Приднепровская ТЭС (ДТЭК).
6 апреля работу прекратила Змиевская ТЭС («Центрэнрего»), 11-го - Криворожская ТЭС (ДТЭК).
По состоянию на 18 апреля в работе из антрацитовых ТЭС находится только Луганская ТЭС, которая работает обособленно от ОЭС Украины и является единственным стабильным источником электричества для северной части Луганской области, передает uaprom.info.