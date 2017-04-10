 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

За неучтенное потребление электроэнергии должен наказать суд

За неучтенное потребление электроэнергии должен наказать суд

18 апреля 2017, 15:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛИПЕЦКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

226 просмотров

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» продолжают реализацию мероприятий, направленных на снижение хищений электроэнергии.

Энергетики филиала проводят регулярную профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением. Хищения электроэнергии наносят ущерб не только энергокомпании, но и тысячам потребителей, оставляя без света объекты жизнеобеспечения, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения. Самыми распространенными способами хищения электроэнергии остаются умышленная порча приборов учета электроэнергии, установка скрытой проводки, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи.

Так, 25 января 2017 года представителями Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в ходе проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства и снятия показаний приборов учета потребителей электрической энергии в городе Грязи был обнаружен факт безучетного потребления электроэнергии по адресу г.Грязи, ул Советская, дом 141/2 энергопринимающими устройствами, принадлежащими Черникову П.В. В связи с этим и на основании п. 192 Положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442) был составлен акт безучетного потребления электроэнергии.

В настоящее время рассматривается неправомерность действий со стороны Черникова П.В., с него должна быть взыскана задолженность за безучетное потребление электроэнергии, которая в 10 раз превысит стоимость объема электроэнергии, потребленного в обычном режиме. В случае несвоевременной оплаты, введется полное ограничение режима энергопотребления.

Согласно кодексу российской федерации об административных правонарушениях, за самовольное подключение к энергетическим сетям наступает ответственность, предусмотренная статьей 7.19. «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Данная статья подразумевает наложение штрафа на ответственное лицо, что в дальнейшем и произойдет с собственником-нарушителем.

Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро¬энергию.

Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.

Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115 и по e-mail: vorunet@mrsk-1.ru.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!