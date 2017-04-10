За неучтенное потребление электроэнергии должен наказать суд

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» продолжают реализацию мероприятий, направленных на снижение хищений электроэнергии.



Энергетики филиала проводят регулярную профилактическую и информационно-разъяснительную работу с населением. Хищения электроэнергии наносят ущерб не только энергокомпании, но и тысячам потребителей, оставляя без света объекты жизнеобеспечения, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения. Самыми распространенными способами хищения электроэнергии остаются умышленная порча приборов учета электроэнергии, установка скрытой проводки, самовольное подключение к воздушным линиям электропередачи.



Так, 25 января 2017 года представителями Грязинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» в ходе проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства и снятия показаний приборов учета потребителей электрической энергии в городе Грязи был обнаружен факт безучетного потребления электроэнергии по адресу г.Грязи, ул Советская, дом 141/2 энергопринимающими устройствами, принадлежащими Черникову П.В. В связи с этим и на основании п. 192 Положений функционирования розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442) был составлен акт безучетного потребления электроэнергии.



В настоящее время рассматривается неправомерность действий со стороны Черникова П.В., с него должна быть взыскана задолженность за безучетное потребление электроэнергии, которая в 10 раз превысит стоимость объема электроэнергии, потребленного в обычном режиме. В случае несвоевременной оплаты, введется полное ограничение режима энергопотребления.



Согласно кодексу российской федерации об административных правонарушениях, за самовольное подключение к энергетическим сетям наступает ответственность, предусмотренная статьей 7.19. «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа». Данная статья подразумевает наложение штрафа на ответственное лицо, что в дальнейшем и произойдет с собственником-нарушителем.



Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро¬энергию.



Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угрозу жизни и здоровью людей.



Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии компании 8-800-50-50-115 и по e-mail: vorunet@mrsk-1.ru.